Resultado do Vestibular e SIS da UEA será divulgado nesta quarta-feira

MANAUS - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizará, nesta quarta-feira (07), a partir das 11h, uma transmissão ao vivo com o reitor Cleinaldo de Almeida Costa, pela internet, para divulgar o resultado final dos aprovados no Vestibular 2020, acesso 2021, e Sistema de Ingresso Seriado (SIS). A live será realizada pelas redes sociais oficiais da universidade no Facebook, Instagram e YouTube.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a UEA suspendeu a tradicional exposição da lista dos aprovados na sede da Reitoria para evitar aglomerações, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) de prevenção à doença.

"Mas, para que a emoção dos calouros seja compartilhada, quem for aprovado pode manifestar sua aprovação por meio de nossas redes sociais com a #CalouroUEA2021 #CalouraUEA2021. É um momento de alegria que poderá ser dividido com todos", disse o reitor.

Após a live, a lista dos aprovados estará disponível apenas no site da UEA (www.uea.edu.br), nos links Vestibular e SIS. O edital de matrícula institucional para os cursos com início no segundo semestre de 2021 também será divulgado no dia 7 de julho de 2021. Os candidatos aprovados devem ficar atentos às orientações sobre as matrículas e cronograma no site da instituição.

Vagas

A UEA aplicou as provas nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho na capital e no interior do Amazonas.

Nesta edição, o certame ofereceu 40 cursos e 2.992 vagas, incluindo 182 vagas para alunos indígenas e 270 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD).

Para o Vestibular, foram oferecidas 1.526 vagas, sendo 1059 para a capital e 467 para o interior. O edital do SIS disponibilizou 1.014 vagas, sendo 703 para a capital e 311 para o interior.

A Comissão Geral do Concursos da UEA registrou, nos dois dias do Vestibular 2020, acesso 2021, 13.099 abstenções, o que representa 48,84% do total de candidatos inscritos no certame. Já para o SIS, foram 6.576 abstenções, o que representa 20% do total de candidatos inscritos.

