Parceria seleciona candidatos para treinamento de produção de podcasts

MANAUS - Iniciativa selecionará 30 estudantes ou recém-formados nos cursos de Comunicação Social de todo o país para um treinamento on-line com foco na produção de podcasts. A parceria da 99 com a Folha de São Paulo promove o “Lab 99 + Folha de Jornalismo”.

Os participantes terão a oportunidade de imersão em aulas com especialistas em técnicas jornalísticas e produção de podcasts para canais digitais. O tema do Lab 99 + Folha de Jornalismo é Tecnologia para Todos e os workshops serão ministrados por editores, repórteres e colunistas da Folha de São Paulo e uma formação específica para a produção de podcasts.

Premiação

Além do treinamento, os selecionados concorrerão ao prêmio de R$9mil e divulgação do conteúdo produzido na Folha de S. Paulo. A premiação ainda acontece para o segundo colocado R$6 mil e para o terceiro lugar R$3 mil que também terão o seu conteúdo divulgado.

Os selecionados para o curso também terão acesso ao Manual de Jornalismo de Mobilidade Urbana e Manual de Jornalismo da Nova Economia da Folha de S. Paulo/99.

Como se inscrever

As inscrições vão até o dia 19 de julho e podem ser feitas no site: http://www.premio99dejornalismo.com.br/ . A escolha dos participantes considerará o desempenho do candidato nas respostas apresentadas no formulário de inscrição e em todas as etapas do processo de seleção.

Prêmio

Também a partir do dia 1 de julho começam as inscrições para o Prêmio 99 de Jornalismo, que está em sua quarta edição e neste ano conta com duas categorias Profissionais do Jornalismo e Jovens Jornalistas.

Na categoria Profissionais do Jornalismo, serão julgados os materiais publicados na imprensa ou plataformas de streaming no formato de podcast no período de 21 de setembro de 2020 a 19 de setembro de 2021. Os episódios serão avaliados e os participantes disputarão o prêmio de R$10 mil para o primeiro lugar, R$7 mil para o segundo lugar e R$3mil para o terceiro lugar.

A categoria Jovens Jornalistas está destinada exclusivamente aos participantes do Lab 99 + Folha de Jornalismo.

A escolha do tema para as duas categorias é Tecnologia para Todos e vai focar na presença das ferramentas digitais que já existiam, mas que se integraram de vez à sociedade devido à pandemia.

As inscrições ficam abertas até 19 de setembro, pelo site http://www.premio99dejornalismo.com.br/ . A coordenação e validação dos resultados será feira pela Folha de S.Paulo, apoiadora do prêmio.

*Com informações da assessoria

