Vagas remanescentes do programa Bolsa Universidade são redistribuídas

Manaus (AM) - Os candidatos em situação de reserva no Bolsa Universidade terão mais uma chance de serem beneficiados pelo programa.



A partir das 14h desta quarta-feira (7) a Prefeitura de Manaus abre o período de remanejamento das bolsas de estudo ainda disponíveis do processo seletivo 2021/2.

Para participar desta fase, o candidato deve acessar, até as 14h do dia 14/7, o endereço eletrônico http://sgbu.manaus.am.gov.br/site/login por meio de login e senha de inscrição, e seguir as orientações.

A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), orienta que os candidatos em situação de reserva entrem no sistema de seleção do programa para participarem desta, que é última etapa do mesmo.

" Os inscritos que não foram classificados na primeira e segunda chamada e nem eliminados, formando o cadastro de reserva, estão aptos para este remanejamento. Mais uma possibilidade de qualificação para nossos cidadãos, possibilitada pelo prefeito David Almeida, que tem priorizado a educação como nunca antes visto " Júnior Nunes., retor-geral da Espi/Semad

As bolsas de estudo disponíveis são as de 50%, e os candidatos têm a opção de escolher qualquer curso ou turno disponíveis, independentemente de suas preferências nas etapas anteriores, ampliando a oferta das bolsas ao máximo possível de pessoas.



Nunes ainda afirmou que a equipe da Espi/Semad já se prepara para uma nova seleção do programa de bolsas da prefeitura.

" O sucesso desta edição, que disponibilizou 16 mil vagas, nos motivou a continuar trabalhando em ritmo intenso. Fizemos história com as bolsas de 100%, alcançando quase o total dos três últimos processos seletivos realizados, além de aumentarmos os de 75% para 6 mil. Os estudantes manauenses podem esperar grandes oportunidades no processo seletivo 2022 " Júnior Nunes, diretor-geral.

A previsão para a divulgação do resultado dos classificados na fase de remanejamento é no próximo dia 16/7 e a entrega de documentos dos estudantes realizar-se-á entre 19 e 22 do mesmo mês.

