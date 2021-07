UEA divulga lista de aprovados e edital do vestibular e SIS; veja

| Foto: Phil Limma/Ascom UEA

MANAUS - “A sensação de ser aprovada é inigualável, sinto que todo meu esforço e noites mal dormidas foram recompensadas. Chorei muito e ainda vou comemorar bastante com meus amigos que também passaram”. É como se sente Fernanda Gomes, de 17 anos, que foi aprovada no curso de Letras, pelo Vestibular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

No lugar da tradicional lista publicada no mural da UEA, o reitor, Cleinado Costa, apresentou o resultado do Vestibular e SIS 2020, acesso 2021, em uma live nesta quarta-feira (7).

Nas redes sociais, as famílias e os calouros comemoravam a aprovação ao compartilhar as hashtags #CalouroUEA2021 e #CalouraUEA2021.

Devido à pandemia do Coronavírus, tanto a vida estudantil quanto a pessoal de Fernanda e de vários candidatos foi afetada. Por isso, a recém-aprovada estava apreensiva com o resultado. Mas agora, as expectativas da jovem se resumem em aproveitar ao máximo o curso e a Universidade para tornar-se uma boa profissional.

“Eu diria a todo mundo que todo esforço vale a pena, todo curso é digno de respeito e apreciação e toda conquista merece ser celebrada”, comemora a caloura da UEA.

A aprovada no curso de Bacharelado em Dança pelo Sistema de Ingresso Seriado (SIS), Loren Andreyna da Silva Rodrigues, explica que estava muito nervosa no dia da prova, mas entregou nas mãos de Deus e dá uma dica: “Aos candidatos que ainda não tiveram a aprovação, o que eu tenho pra dizer é não desistir e ficar confiante”, destacou.

O reitor da UEA, Cleinaldo Costa, destacou que este é um momento de imensa alegria de estar lançando o resultado do Vestibular da UEA 2020, acesso 2021.

Confira o resultado nos links abaixo

Vestibular: https://www.vunesp.com.br/UEAM2001/

SIS: https://www.vunesp.com.br/UEAM2002/

Vagas

Para o Vestibular, 26.903 candidatos disputaram 1.526 vagas, sendo 1059 para a capital e 467 para o interior. Já para o SIS, concorreram mais de 35 mil candidatos disputando 1.014 vagas, sendo 703 para a capital e 311 para o interior. Nesta edição, o certame ofereceu um total de 40 cursos e 2.992 vagas, incluindo 182 vagas para alunos indígenas e 270 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD).

Edital de matrícula

A 1ª etapa de matrícula é destinada somente aos candidatos classificados para os cursos que terão início das aulas no primeiro semestre letivo de 2021.

Os candidatos convocados para apresentação de documentação deverão imprimir e preencher o formulário ‘Ficha de Identificação do Candidato’, que se encontra disponível no Site da UEA.

Após o preenchimento, deverá apresentá-lo, juntamente com a respectiva documentação exigida no item 14, subitem 14.3, nas datas, horários e endereços especificados no item 1 do Edital de Matrícula. A Secretaria Geral da UEA solicita que, para o atendimento é obrigatório o uso de máscara, se possível leve a própria caneta esferográfica.

O Edital de Matrícula Institucional nº 034/2021, lista dos convocados e formulários, se encontram nos links abaixo:

Vestibular: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=3923

SIS: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=3925

