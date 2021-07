Amazonas abre vagas de EJA para novos alunos; veja datas em julho

Todo o procedimento será via internet | Foto: Divulgação/Seduc-AM





Manaus - Mesmo durante a pandemia, jovens e adultos buscam continuar com os estudos para ganhar espaço no concorrido mercado de trabalho.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, vai abrir vagas para matrículas de novos alunos, na próxima semana, nos dias 21 e 22 de julho.

Todo o procedimento será via internet, pelo site www.matriculas.am.gov.br

Estudantes que cursaram a modalidade no primeiro semestre terão a rematrícula realizada automaticamente.

A modalidade de ensino foi reformulada na estrutura e proposta pedagógica, respeitando aspectos socioculturais e econômicos da população.

A reformulação buscou garantir a celeridade de inserção no mercado de trabalho, aumentar a oferta por meio de matrículas semestrais e minimizar a evasão escolar, assegurando a conclusão de cada etapa e propiciando a continuidade dos estudos.

Idade mínima

Os interessados em realizar a matrícula na modalidade devem ter a idade mínima de 15 anos completos para 1º e 2º segmentos, e 18 anos completos para o 3º segmento.

Posteriormente, na escola, o aluno deverá apresentar documento oficial com foto, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, histórico escolar, comprovante de endereço e comprovação de conclusão de escolaridade anterior para a etapa pretendida. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Aqueles que tiverem dificuldades na inscrição poderão comparecer em qualquer escola da rede pública para ter auxílio na matrícula. O atendimento será das 8h às 17h, nos dias 21 e 22.

Rematrícula

Os estudantes que cursaram alguma das etapas da EJA no primeiro semestre de 2021 terão a rematrícula realizada pelas escolas de maneira automática, no período de 19 e 20 de julho. Dessa forma, todos que estavam matriculados já estão com vaga garantida para o próximo semestre.

Para os interessados em solicitar transferência de escola, o período é de 21 a 22 de julho, pelo site www.matriculas.am.gov.br.

As escolas estão orientadas a aceitar o pedido, caso haja vagas, e confirmar a matrícula. O segundo momento, que é o da apresentação de documentos de maneira presencial, ocorrerá somente no início das aulas.

Para os alunos novatos na rede pública de ensino, a primeira etapa para solicitar a matrícula é o cadastro on-line dos responsáveis, que já pode ser feito no site. Basta inserir o nome, e-mail e CPF do responsável. O sistema enviará um código para a caixa de entrada do e-mail informado, e esse código deverá ser inserido na tela de cadastro inicial. Só depois dessa etapa, será possível dar seguimento ao cadastro do responsável e do aluno.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

No Amazonas, 126 alunos concluem Ensino Médio pelo EJA