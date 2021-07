"Ampliando Horizonte" realiza formatura on-line de alunos em Manaus

Foram 13 formandos em Língua Inglesa e 13 de Língua Espanhola | Foto: Eliton Santos / Semed

Manaus (AM) - Concluir os estudos é um dos objetivos de todos os estudantes. A conquista do diploma garante sensação de dever cumprido e destaque no mercado de trabalho.

Com a sensação de dever cumprido, 26 alunos do Programa Ampliando Horizonte (PAH), da Prefeitura de Manaus, participaram na noite de segunda-feira (12) da formatura on-line pela plataforma Google Meet e pelo YouTube.

Foram 13 formandos em Língua Inglesa e 13 de Língua Espanhola, todos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino parabenizou os alunos que concluíram o curso de línguas estrangeiras e falou da importância em acrescentar mais conhecimento na vida pessoal e profissional.

" Em nome do prefeito David Almeida, parabenizo todos os formandos. O conhecimento da Língua Inglesa e Espanhola vai ajudar não somente dentro da nossa secretaria, mas também na vida de cada um que concluiu este curso. Agora vocês poderão dar aula para os nossos alunos no programa ‘English for Kids’, criado por mim em 2013 " Pauderney Avelino, secretário municipal de Educação

Durante o período de isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, as aulas passaram a ser pelas plataformas digitais.

De acordo com a coordenadora do PAH, Suelen Barros, os professores e alunos precisaram se reinventar para ter o melhor aprendizado.



" Toda a equipe desenvolveu um trabalho excelente, por meio das parcerias e trabalhos colaborativos, conseguimos ofertar aos professores diversas formações continuadas, mostrando ferramentas que engajaram os alunos durante as aulas remotas e foi um sucesso. Foi necessário que todos nós nos reinventássemos, professores e alunos, tudo isso foi muito satisfatório e hoje o programa consegue oferecer dois formatos de aula, o presencial e o remoto " Suelen Barros, coordenadora do PAH

Para comemorar esse dia, cada aluno recebeu em casa uma tábua de frios e o certificado.

A servidora, Ana Claudia Sena Veras, foi uma das formandas em Língua Inglesa. Ela aproveitou o evento ao lado dos familiares e diz estar muito feliz com a conclusão do curso.



" O programa foi uma oportunidade única. Estou muito feliz em ter essa oportunidade, hoje estou concluindo mais essa etapa, eu só tenho a agradecer a todos os professores e toda a equipe que deu todo esse suporte para que a gente concluísse esse curso " Ana Claudia Sena Veras, servidora

Curso

O curso de língua estrangeira teve duração de três anos e propicia aos servidores da Semed e dependentes, o desenvolvimento das habilidades comunicativas das línguas (ouvir, falar, ler e escrever), no qual possam atuar em situações diversas.

A metodologia do programa busca construir uma competência pragmática, linguística e sociolinguística por meio de projetos envolvendo aulas extracurriculares baseada em abordagens comunicativas e significativas.

*Em Tempo com informações da assessoria

