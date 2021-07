Escolas de Manaus comemoram 31 anos do ECA

As escolas trabalham o tema por meio de várias metodologias | Foto: Divulgação Semed

Manaus - O Estatuto da Crianças e do Adolescente (ECA) completou 31 anos nesta terça-feira (13). A educação é um direito primordial do ECA, de acordo com os artigos 227 da Constituição Federal de 1988, regulamentada no artigo 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que normatizou a proteção integral como responsabilidade de todos.

Escolas municipais de Manaus realizaram atividades em comemoração. O objetivo das ações é informar as crianças e adolescentes sobre a necessidade e urgência da efetivação de políticas públicas que garantam a proteção integral à infância e à juventude . Assim como o direito à educação, saúde, assistência, cultura, esporte e lazer.

A Semed trabalha de forma transversal o Estatuto da Criança e do Adolescente nas unidades de ensino. Desde 2004, o ECA já está inserido na proposta curricular e é trabalhado o ano todo, com as ações fortalecidas no mês de julho.

A assessora técnica da Gerência de Atividades Complementares e Programas Especiais (Gacpe) da Semed, Eliana Hayden, que trabalha com a temática na rede municipal de ensino há mais de 20 anos, destacou a importância do trabalho realizado com os alunos e pais.

" Em relação à educação, a gente vem trabalhando há mais de 17 anos nas escolas, para que as crianças compreendam o que é o ECA e que há direitos e deveres. O ECA é de responsabilidade de toda sociedade, do poder público, das comunidades e dos familiares. Todos nós que estamos à frente de um trabalho com criança e adolescente, precisamos conhecer o ECA, porque não dá para errar com esse público. A gente tem que cuidar e proteger e garantir que todos os direitos sejam assegurados " Eliana Hayden, assessora da Gacpe

Nesse período, as escolas trabalham o tema por meio de várias metodologias como produção de textos, desenhos artísticos, rodas de conversas, musicais, estudo do ECA, teatro, debates on-line e presenciais, elaboração de listas de violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes e outros de acordo com cada escola e modalidade de ensino.

A campanha abrange todas as escolas da rede, incluindo as creches e os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Atividades A escola municipal Padre José de Anchieta, bairro da Betânia, zona Sul, envolveu os 250 alunos, da educação infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, com uma programação contendo atividades realizadas com vídeos, pintura, montagem da árvore dos direitos e deveres, entre outras ações.

Com dramatização em sala de aula do tema em cartazes e vídeos, visitação das turmas ao painel informativo sobre a temática, entre outras atividades, o Cmei Elza Damasceno da Silva, bairro Santo Antônio, zona Oeste, foi outra unidade que movimentou os alunos sobre a temática.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sindicato defende educação como serviço essencial no Amazonas