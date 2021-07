Inpa oferece vagas em processo seletivo para turma de doutorado

MANAUS - Estão abertas as inscrições para o curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biologia – Ecologia (PPG-Eco) do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa/MCTI).

As inscrições seguem até o dia 30 de julho, conforme o edital INPA/COCAP N° 019/2021 .

O Programa oferece nove vagas destinadas à concorrência pública. A seleção é composta por duas etapas, sendo: avaliação do projeto de pesquisa (eliminatório) e classificação das candidaturas aprovadas na Etapa I.

As linhas de pesquisas e os orientadores podem ser conferidos por meio do site da Ecologia .

As candidatas que forem mães com filho/a(s) de até cinco anos de idade e comprovarem por meio de envio da certidão de nascimento do/a(s) filho/a(s) terão a nota final da produção científica multiplicada por 1,1.E, com o intuito de aumentar a representatividade de negros, indígenas e quilombolas na Pós-Graduação, os candidatos optantes/autodeclarados pretos(as), pardos(as), quilombolas ou indígenas devem enviar autodeclaração para que sua nota final da produção científica seja multiplicada por 1,1.

Segundo o edital, os aprovados terão concessão de bolsas de estudo conforme as disponibilidades junto às agências de formento (CNPq, Capes, Fapeam ou outra fonte).

Os candidatos selecionados deverão confirmar sua intenção em cursar o Doutorado na vaga obtida em até 5 (cinco) dias após receber o e-mail de sua aprovação.

Caso haja desistência, a vaga liberada será preenchida por outro candidato, de acordo com a ordem de classificação e disponibilidade de candidatos aprovados.

Saiba Mais

O curso de Doutorado em Biologia (Ecologia) do Programa de Pós-Graduação em Ecologia do Inpa é reconhecido pela Capes/MEC, classificado em 2017 com nota 6, e homologado pelo Conselho Nacional de Educação.

*Com informações da assessoria

