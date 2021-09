Tabatinga recebe Caravana da Educação do projeto Trilhas do Saber

Projeto Trilhas do Saber. | Foto: Gabriel Andrade/Seduc-AM

Manaus (AM) - Mais de 800 profissionais da educação, das redes estadual e municipal, participaram da segunda edição do projeto Trilhas do Saber, do Governo do Estado. Desta vez, a iniciativa chegou ao município de Tabatinga com atividades. O projeto leva palestras, minicursos e oficinas pedagógicas que abordam temáticas relacionadas à qualificação de docentes e não docentes que atuam na cidade e nas comunidades ribeirinhas.

O Trilhas do Saber é um dos 13 projetos prioritários do programa Educa+Amazonas, lançado em julho, e contempla o eixo de qualificação e valorização dos profissionais.

As atividades iniciaram na noite de terça-feira (31/08), no auditório da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), com a cerimônia de abertura. Na quarta-feira (1º/09), as oficinas foram divididas entre as escolas estaduais Marechal Rondon e Conceição Xavier de Alencar, onde seguem até o fim da tarde desta quinta-feira (02/09).

Ao todo, o Trilhas do Saber, edição Tabatinga, conta com mais de 78 circuitos formativos, com ações planejadas e organizadas pelo Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

O secretário executivo adjunto pedagógico, professor Raimundo Barradas, acompanhou o primeiro dia de atividades em Tabatinga. “Esta oportunidade de formação é essencial para a retomada do ensino presencial, tão importante e necessária perante a realidade dos municípios amazônicos, onde a baixa conectividade prejudica diretamente as atividades remotas”, afirmou Raimundo.

A coordenadora regional de educação do município de Tabatinga, Jucilene Barbosa, destaca a importância do projeto Trilhas do Saber, por atingir não somente os docentes, mas também todos os servidores que compõem o dia a dia nas escolas. “Nós do interior temos uma grande dificuldade com o acesso à internet, então para que possamos fazer um curso de formação com tamanha eficiência e que atinja o maior número de servidores, porteiros, merendeiras, secretários e administrativos, é necessário que a formação presencial aconteça”, lembrou.

As atividades estão sendo desenvolvidas com o Cetam. A próxima parada é o município de Manacapuru.



*Com informações da assessoria

Leia mais:

5º Festival Olímpico da Educação Infantil será pela TV e internet

Prefeitura encerra seminário de educação na Zona Centro-Sul