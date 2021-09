Mais de 100 profissionais aprovados são convocados pela Seduc-AM

MANAUS (AM) - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convoca 104 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2019/2020, para atuação em Manaus e no interior. As listas completas dos convocados e as orientações para apresentação estão disponíveis no site do governo: www.amazonas.am.gov.br

O atendimento aos candidatos convocados iniciará na próxima quarta-feira (08) para aqueles aprovados nas modalidades de Ensino Regular, Educação Especial, Ensino Presencial com Mediação Tecnológica e Educação Indígena, todas para atuação do interior. O procedimento começará às 8h, de forma presencial, na sede da Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do município para o qual se inscreveram.

Já os profissionais aprovados para atuação em Manaus, nas modalidades de Ensino Regular, Tecnológico e Educação Especial, deverão comparecer à Gerência de Admissão e Atenção ao Servidor (GAAS) – antiga GERVS -, na sede da Secretaria de Educação, na avenida Waldomiro Lustoza, 250, bairro Japiim, obedecendo ao cronograma.

O atendimento dos candidatos seguirá a ordem de classificação quando houver mais de um candidato para o cargo. A lotação dos aprovados ocorrerá logo após a entrega da documentação obrigatória.

Segurança - Durante a apresentação dos candidatos, deverão ser obedecidas todas as medidas e orientações de enfrentamento à Covid-19, como evitar aglomerações e respeitar o distanciamento social.

Homenagem aos 14 anos do Centro de Mídias

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto realizou, nesta sexta-feira (3), o simpósio “Educação Transformadora”, em homenagem aos 14 anos do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), comemorados no último mês de julho. O evento aconteceu no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, zona sul de Manaus, e reuniu os profissionais que compõem a equipe do Cemeam, assim como autoridades da Secretaria de Educação.

Com mais de 200 trabalhadores da Educação, dentre professores, pedagogos, roteiristas, intérpretes, técnicos de vídeo, editores e produtores, o Centro de Mídias transmite, diariamente e ao vivo, aulas em multiplataformas: TV aberta, YouTube, app Aula em Casa e IPTV. Por meio de uma concepção pedagógica e comunicacional diferenciada, o Cemeam utiliza recursos de interatividade em tempo real e mídias planejadas para o desenvolvimento de aulas síncronas e assíncronas, além de um sistema de satélite com interação de áudio e vídeo.

“Toda credibilidade conquistada nesses 14 anos só existe porque tivemos profissionais comprometidos com essa missão. São profissionais que sabem a diferença do nosso trabalho na vida de um estudante. Quero registrar meus parabéns aos servidores da Secretaria de Educação que têm atuado para que essa seja mais uma trajetória de sucesso dentro da rede estadual de ensino”, parabenizou a secretária de Educação, Kuka Chaves.

Especializado na modalidade de Ensino Mediado por Tecnologia e responsável por levar conteúdo de qualidade às comunidades mais longínquas do Amazonas, o Centro de Mídias, a partir de março de 2020, mediante a suspensão das atividades presenciais na rede estadual, por conta da pandemia, expandiu suas transmissões para os estudantes da capital e 11 estados do País, com o projeto “Aula em Casa”.

