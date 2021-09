Escolas estaduais de Manaus recebem novos aparelhos de ar-condicionado

Mais de 300 condicionadores de ar foram entregues a unidades de ensino | Foto: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM

Manaus (AM) - Desde o último dia15 de agosto foi montado uma força-tarefa pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, com o objetivo equipar as escolas de Manaus com novos aparelhos de ar-condicionado.

Até esta quarta-feira (8), mais de 300 condicionadores de ar foram entregues a unidades de ensino de todas as sete coordenadorias distritais de Educação (CDEs) da capital.

Em paralelo a esse número, em torno de 1 mil máquinas foram limpas, e outras 330 receberam serviços de manutenção, somente em Manaus.

Demandas referentes à refrigeração das escolas são comuns no mês de setembro, em razão das altas temperaturas registradas em todo o estado com o “verão amazônico”.

A ideia é que, até o próximo dia 17 de setembro, mais 100 unidades escolares tenham recebido novos condicionadores de ar, na capital.

" ntendemos que o calor é intenso, nesta época do ano. Por isso, temos atuado com uma frente de trabalho específica para suprir essa demanda. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro e, acima de tudo, confortável para os nossos estudantes, para que eles possam e consigam se dedicar ao máximo dentro de sala de aula, sem distrações ou desconfortos " Kuka Chaves, secretária de Educação

Durante o último fim de semana e feriado, a secretaria atendeu mais de 90 escolas com demandas referentes à refrigeração, em Manaus.

Na ocasião, foram entregues novos ares-condicionados e prestados serviços de limpeza e manutenção nos demais aparelhos da rede.

