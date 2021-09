Enem abre inscrição para corretores de redação do ENEM

| Foto:

Brasília (DF) - Professores com formaçao em Letras, interessados em atuar como corretores de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) devem realizar a inscrição até o dia 17 de setembro, sexta-feira, por meio do site oficial da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela redação da versão digital, impressa e da reaplicação das provas do Enem 2021.



Para participar da seleção, os candidatos precisam preencher os seguintes requisitos:

- Candidatos que não possuem cônjuge, pais, filhos, dependentes legais ou qualquer outro parente de primeiro grau inscrito no Enem (digital, manual ou reaplicação);

- Precisa ter graduação na área de Letras/Língua Portuguesa ou produção textual;

- Obter um smartphone ou um computador em boas condições para o trabalho;

- Os corretores de redação irão avaliar as cinco competências: domínio da escrita formal; desenvolvimento do tema em estilo dissertativo-argumentativo; relacionar, organizar e interpretar informações e argumentos em defesa de uma opinião;

- Conhecimento de mecanismos linguísticos para construir a argumentação;

- Elaboração de proposta de intervenção para o problema proposto, com respeito aos direitos humanos.

Redação

A nota variam de zero a mil (1000) pontos. Textos com até sete linhas ou que fogem sobre a temática estão entre os critérios para zerar na nota. Até o presente momento, o Enem tem mais de três milhões de inscritos, as provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro para a versão manual e digital e nos dias 11 e 12 de janeiro para as pessoas privadas de liberdade e da reaplicação.

CRONOGRAMA DOS AVALIADORES DA REDAÇÃO:

Seleção: 13 a 17 de setembro

Curso de Capacitação: 4 a 25 de outubro

Resultados: 3 de novembro

Capacitação On-line: 18 e 19 de novembro

Pré-teste: 20 e 21 de dezembro

Inicio da correção das provas: 22 de dezembro

