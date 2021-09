Grupo da Ufam realiza evento de comunicação, cultura e Amazônia

A chamada para trabalhos já está aberta | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O Grupo de Pesquisa Comunicação, Cultura e Amazônia (Trokano) realiza o nos próximos dias 22 a 26 de novembro de 202, o I Simpósio de Comunicação, Cultura e Amazônia, evento híbrido (presencial e online).O evento será realizado pela Faculdade de Informação e Comunicação (FIC/Ufam), Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICCEZ/Ufam Parintins) e Faculdade Boas Novas.

Com formato totalmente adaptado por conta da pandemia, a programação do simpósio contempla conferências, mesas temáticas, minicursos/oficinas e apresentação de papers (Grupos de Trabalho).

As conferências, mesas e palestras vão contar com a presença de pesquisadores renomados, não apenas da Amazônia como também de outros estados, que tratam de questões decorrentes do tema do evento: "Comunicação e Transversalidade na Pesquisa e na Inovação na Amazônia".

" A finalidade dessas atividades é promover discussões sobre as interfaces da comunicação com as demais áreas do conhecimento, como a informação, a sociologia, a antropologia e outra " Allan Rodrigues, coordenador do evento

Já os minicursos e oficinas têm como objetivo oferecer aos participantes tanto o aprofundamento teórico e metodológico quanto a experimentação prática de novas técnicas aplicadas no mercado.

Quanto aos Grupos de Trabalho (GTs), no total cinco, suas ementas permitem a participação de estudantes de graduação, docentes e pesquisadores de diversas áreas que queiram apresentar trabalhos sobre as interfaces de suas pesquisas com a comunicação e a cultura.

Os papers serão publicados nos anais do evento e os melhores selecionados irão compor um e-book que será lançado após o simpósio.

A chamada para trabalhos já está aberta e aqueles que desejarem podem consultar a aba Submissão de Trabalhos, no site oficial do simpósio, e conferir os templates e prazos para envio.

Os valores das inscrições custam R$20 para estudantes e R$40 para o demais profissionais. Essas podem ser feitas por meio do link https://doity.com.br/comunicacao-cultura-e-amazonia/.

O evento faz parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT -2021) e conta com apoio financeiro do Edital Nº 005/2021 do Programa de Apoio à Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação (POP C,T&I) do Governo do Estado do Amazonas via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

