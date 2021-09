Universitários de Manaus participam de workshop sobre inovação

| Foto: Divulgação/Semtepi

MANAUS - O workshop "De onde eu vim? Para onde vou? Será que lá tem internet?" aconteceu nesta quinta-feira (16), com a presença de 50 universitários na exposição sobre a importância da inovação para a sociedade e o mercado de trabalho. O encontro aconteceu no Casarão da Inovação Cassina, Centro.

O palestrante Daniel Tadeu também expôs sobre a oportunidade de conhecer formas de colocar em prática ideias inovadoras como inscrição em projetos de inovação e em programas de incentivo, oferecidos por empresas privadas.

"Estamos cumprindo o nosso papel e uma determinação do nosso secretário Radyr Júnior, quando trazemos esses eventos para o casarão. Disseminar a cultura empreendedora, a inovação e a tecnologia, aqui no casarão, são pilares da nossa missão, então não teria como deixar de possibilitar a execução dessas ações", destacou o gestor do Cassina, Fábio Araújo.

Para o palestrante Daniel Tadeu, o objetivo é plantar algumas sementes, para que os participantes se provoquem dentro desse mundo ágil e digital, que existe atualmente, e consigam se reposicionar de uma forma rápida na carreira.

“Foi um encontro muito engajado. É sempre muito bom poder contribuir na formação das pessoas, espero que elas reflitam e possam ver como podem melhorar, tanto como pessoas quanto como profissionais”, frisou.

Estudante de ciência da computação, Lívia Costa disse estar satisfeita com o workshop, que além de ter sido o primeiro em que ela participou fora da universidade, foi esclarecedor.

"É a primeira vez que eu participo de um evento que ensina passo a passo como a gente pode inovar e também como fazer uma inscrição nessa área, em nível internacional, por exemplo. Está sendo ótimo porque podemos aprender novas coisas também fora da universidade, em espaços assim, com pessoas capacitadas", apontou.

*Com informações da assessoria

