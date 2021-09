Procon-AM autua instituições de ensino após denúncias de alunos

A instituição deverá apresentar documentação que comprove a realização do estágio em até dez dias corridos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) autuou duas instituições de ensino superior em Manaus.

O fato ocorreu na quinta-feira (16/09), após denúncias enviadas por alunos aos canais de atendimento do órgão.

Em uma das faculdades, o Procon-AM apurou informação repassada por um aluno, que relatou que o estágio supervisionado do curso de Radiologia não havia ocorrido.

A equipe do órgão foi à unidade localizada no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus, e foi informada pela administração do curso que os estágios supervisionados estavam sendo realizados.

O Procon-AM emitiu auto de constatação, e a instituição deverá apresentar documentação que comprove a realização do estágio em até dez dias corridos.

Outra denúncia

Já na segunda faculdade, um aluno de um curso da área de Ciências Biológicas alegou não ter tido nenhuma aula laboratorial desde o primeiro período – ele está atualmente no quinto.

“Nesse caso, apuramos denúncia enviada ao Ministério Público do Amazonas (MPE-AM). Essa parceria entre órgãos é fundamental para que possamos atuar de forma integral nas demandas do consumidor”, apontou o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

A equipe que atendeu os fiscais do Procon-AM informou que esse tipo de aula tem ocorrido dentro do previsto, conforme cronograma dos cursos e professores.

A instituição também assinou auto de constatação e já apresentou os documentos, que serão analisados pelo órgão de defesa do consumidor.

*Com informações da assessoria

