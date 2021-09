Descubra os temas cotados para a redação do Enem 2021 e se prepare

Na edição de 2020, a saúde metal estava fazendo parte das apostas para a redação. | Foto: divulgação

No final da noite deste domingo (19), o Portal Nacional da Educação divulgou uma lista com os possíveis temas de redação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021), tanto para a edição regular (21 de novembro de 2021) e para o PPL (09 de janeiro de 2022), confira a lista abaixo:

MEIO AMBIENTE:

Questão do Lixo Urbano no Brasil;

Saneamento Básico;

Crise Energética e Hídrica no Brasil;

Agronegócio;

Desenvolvimento econômico com a preservação ambiental;

SAÚDE:

Saúde Pública: Valorização do SUS;

Cibercondria;

Importância da Vacina;

Alimentação Saudável;

Pobreza menstrual;

Automedicação;

Histeria coletiva;

Homologação da Telemedicina no Brasil;

Tabagismo;

Importância do Esporte;

EDUCAÇÃO:

Evasão Escolar;

Inclusão de grupos minoritários (3ª idade, déficit de atenção e etc);

Educação ambiental;

Educação financeira e patrimonial;

Educação socioemocional (bullying);

Ensino à distância;

Investimento na atividade científica;

Papel da família na escola;

Estatísticas em educação (políticas públicas educacionais);

CIDADES:

Abandono de incapazes;

Trabalho voluntário;

Violência;

Ampliação dos direitos LGBTQIA+;

Direitos trabalhistas para os empregados domésticos;

Ecoturismo e assédio sexual;

Cultura do autocuidado;

Cultura do cancelamento;

Consumismo entre os jovens no Brasil;

Importância da LGPD no Brasil;

Símbolos da Pátria;

Questões indígenas;

Comércio de Games;

Liberdade Econômica;

Ativismo nas redes sociais;

Assédio moral no Mercado de Trabalho;

Aplicativos de mobilidade urbana;

Legislação do empreendedorismo;

