Mestrado Profissional em Artes abre 37 vagas no Amazonas; veja link

O programa é um curso semipresencial, com disciplinas presenciais e duas disciplinas na modalidade de educação a distância | Foto: Reprodução





Manaus (AM) - O Mestrado Profissional em Artes (Profartes), executado em rede pelo Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina (Ceart/Udesc), está com inscrições abertas para o Exame Nacional de Acesso.

As inscrições seguem até o dia 13 de outubro de 2021. A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que é uma das Instituições de Ensino Superior (IES) Associadas do programa, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), ofertará 21 vagas para a área de Música, 11 para Artes Visuais e 05 para Artes Cênicas.

O Edital nº 019/2021 e o link para inscrição estão disponíveis em https://www.udesc.br/ceart/profartes/editais/2021 .

O Profartes tem como objetivo capacitar professores e professoras da rede pública de ensino, na área de Arte para o exercício da docência na Educação Básica, com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino no País.

O programa é um curso semipresencial, com disciplinas presenciais e duas disciplinas na modalidade de educação a distância, com oferta simultânea nacional, no âmbito do Sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB). A área de concentração do programa é Ensino de Artes, possuindo duas linhas de pesquisa:

Processos de ensino, aprendizagem e criação em artes: Esta linha investiga os processos de ensino, aprendizagem e criação em artes, relacionando as práticas formativas e suas conexões com as linguagens artísticas das Artes Visuais, da Dança, da Música, do Teatro, além de seus desdobramentos midiáticos. Concentram-se nessa linha estudos que aproximam as práticas artísticas e os processos de ensino.







Abordagens teórico-metodológicas das práticas docentes: Esta linha volta-se para as relações entre as abordagens teóricas e metodológicas relativas ao ensino das Artes Visuais, da Dança, da Música, do Teatro, além de seus desdobramentos midiáticos. Concentram-se nessa linha estudos dedicados ao recorte metodológico e experimental das práticas em sala de aula.

Seleção

O Exame Nacional de Acesso do Profartes inclui análise de memorial e projeto, além de prova de arguição, conforme calendário publicado no Edital nº 019/2021. A divulgação do resultado final dos candidatos aptos à matrícula está prevista para o dia 17 de dezembro.

Informações em Manaus: Faculdade de Artes da Ufam ([email protected]) e Whatsapp (92) 99601-0361 (Profa. Rosemara Staub, coordenação local).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Estudantes podem fazer cursos de pós-graduação fora do Amazonas