PSS: Seduc convoca 89 profissionais para atuação no Amazonas

O procedimento de atendimento aos candidatos convocados iniciará nesta quinta-feira (23/09). | Foto: Divulgação/Seduc-AM

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas (Seduc-AM) convocou, nesta quarta-feira (22/08), 89 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2019/2020 para atuação nas modalidades de Ensino Regular, Indígena e Presencial com Mediação Tecnológica, sendo 28 para a capital e 61 para o interior.

A lista completa dos convocados e as orientações para apresentação estão disponíveis no link: www.educacao.am.gov.br/processo-seletivo-simplificado-pss-2019 .

O procedimento de atendimento aos candidatos convocados iniciará nesta quinta-feira (23/09), a partir das 8h, de forma presencial e obedecendo às medidas e orientações de enfrentamento à Covid-19, como as de evitar aglomerações e respeitar o distanciamento social.

Os candidatos aprovados para atuação na capital deverão comparecer à Gerência de Admissão e Atenção ao Servidor (GAAS, antiga GERVS), na sede da Secretaria de Educação, na avenida Waldomiro Lustoza, 250, bairro Japiim, obedecendo ao cronograma.

Já os profissionais convocados para o interior deverão se apresentar na sede da Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do município para o qual se inscreveram, também respeitando os protocolos de segurança.

O atendimento dos candidatos seguirá a ordem de classificação quando houver mais de um candidato para o cargo.

A lotação dos aprovados ocorrerá logo após a entrega da documentação obrigatória.

