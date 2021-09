Ex-aluno retorna à rede estadual como professor convidado de cursinho

Alberto estreia nesta sexta-feira (24), com aula sobre Termoquímica | Foto: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM

Manaus (AM) - Há nove anos, o então estudante Alberto Nascimento Neto, 23, teve o seu primeiro contato com a modalidade de Ensino Mediado por Tecnologia.

Na época, ele era aluno da Escola Estadual São Francisco, em Tonantins (a 863 quilômetros de Manaus) e estava ingressando no Ensino Médio.

Hoje, Alberto volta a se “encontrar” com o Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), espaço da Secretaria de Estado de Educação e Desporto responsável por transmitir as aulas para o interior, mas trajando um novo uniforme: o de professor.

Ele é um dos 40 educadores, das redes pública e privada, selecionados para reforçar a equipe do “Aulão ao vivo”, do “Conquistar”, curso pré-vestibular gratuito da Secretaria de Educação.

Desde o último dia 10, o projeto tem contado com a participação dos profissionais, que revezam entre si durante as semanas. São quatro professores por sexta-feira, dia em que vai ao ar o “Aulão ao vivo”.

Alberto estreia nesta sexta-feira (24), com aula sobre Termoquímica.

Ele recorda que, quando era estudante, a turma do Mediado por Tecnologia, que acontecia pela parte da noite, contava com pouco mais de 20 alunos, além do professor mediador.

Alberto cursou as 1ª e 2ª séries do Ensino Médio em Tonantins, antes de vir a Manaus para concluir os estudos, na Escola Estadual Maria da Luz Calderaro.

Hoje, ele é professor de Química nos centros educacionais Raimundo Belo Ferreira e Sandra Cavalcante, da rede privada.

" Sempre fui um estudante focado, principalmente no Ensino Médio, mas nunca almejei virar professor. Aconteceu por acaso, quando ganhei uma bolsa em uma universidade da capital” " Alberto Nascimento, professor

Para a sua estreia no “Aulão ao vivo”, Alberto promete uma aula bastante dinâmica, semelhante às que ele tinha, em Tonantins.

Sobre o ‘Aulão’

O “Aulão ao vivo” integra o “Conquistar”, curso pré-vestibular gratuito da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

As aulas do projeto vão ao ar às sextas-feiras, sempre às 10h (com reprise às 14h), no canal 20.3 da TV Tiradentes.

