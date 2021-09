Semed debate educação de Manaus em roda de conversa on-line

MANAUS (AM) -A Prefeitura de Manaus realizou nesta quinta-feira, 23/9, a primeira transmissão ao vivo do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais (Cemteds) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), pelo YouTube, com a segunda roda de conversa cujo o tema “Educação Integral: Contextos, Diálogos e Práticas”, foi discutido.

A roda de conversa teve a participação do secretário de Educação, Pauderney Avelino, que abriu o evento e falou da importância da educação integral e do entusiasmo que o prefeito David Almeida tem pelo ensino integral.

“Nós temos na rede municipal de ensino alguns exemplos que devem ser multiplicados, por isso o prefeito David e eu estamos entusiasmados com a educação integral, que faz um belo trabalho com os nossos alunos. Por isso, hoje, nessa roda de conversa, os gestores dessas escolas vão falar das suas experiências, que são muito ricas, porque assim como nas escolas americanas, existe a integração da equipe escolar com a comunidade. Não é simplesmente o aluno ficar o dia inteiro na escola, mas sim ficar o dia inteiro realizando atividades”, explicou Pauderney.

O evento foi voltado para os coordenadores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, assessores pedagógicos, equipes da Divisão de Ensino Fundamental (Defe), das gerências da Educação Indígena (GEEI), da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Educação Especial e assessores das Divisões Distritais Zonais (DDZs).

O subsecretário de Gestão Educacional (SGE), Carlos Guedelha, também participou e falou que o encontro é um momento de reflexão sobre os caminhos da Educação Integral. “Creio que esse seja um momento de reflexão sobre os caminhos da educação integral na nossa rede de ensino, que tem por base o diálogo e a construção coletiva”, mencionou Guedelha.

Centro de Mídias



Inaugurado pela Prefeitura de Manaus em agosto, o Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da Semed busca alternativas para otimizar o processo de ensino-aprendizagem nos dias atuais e tem como objetivo principal desenvolver programas socioeducativos e culturais, além de projetos educacionais, buscando alcançar o maior número de estudantes nas diversas modalidades das 510 unidades de ensino, situadas nas zonas urbana e rural (ribeirinha e rodoviária) da capital amazonense.

