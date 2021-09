Faculdade Santa Teresa recebe nota máxima do MEC na modalidade EAD

MANAUS (AM) - A Faculdade Santa Teresa foi credenciada com nota máxima 5, pelo Ministério da Educação (MEC), para oferecer cursos na modalidade de Educação a Distância (EAD). A instituição também teve a graduação de Pedagogia EAD aprovada com nota 5.

A diretora geral da Santa Teresa, Amanda Estald, diz que esse é um passo importante para a ampliação do portfólio de cursos e da presença da faculdade na cidade. Ela explica que, no mesmo período em que a instituição deu entrada no processo para credenciamento em EAD, também ingressou com pedido para aprovação do curso de Pedagogia. Por isso, as duas notas foram divulgadas juntas.

A diretora destaca que o resultado alcançado demonstra o comprometimento da instituição com a formação de qualidade, o que se reflete, também, no portfólio de cursos, sempre acompanhando as demandas de mercado.

Segundo Amanda Estald, a partir de agora, a Santa Teresa amplia ainda mais sua atuação. A diretora ressalta que a educação a distância é uma realidade cada vez mais presente no ensino, que se adequa ao momento atual da sociedade, em que as pessoas precisam realizar diversas atividades todo dia. “Poder estudar, com a mesma qualidade e suporte do ensino presencial, no momento que quiser, é uma facilidade que muitas pessoas procuram”, disse.

De acordo com Amanda Estald, a instituição conta com um ambiente digital inovador, que permite aos docentes realizarem todo o acompanhamento pedagógico do aluno. “No EAD isso é importante para que o professor consiga personalizar o ensino, conforme o processo de aprendizagem do estudante”, frisou.

O vestibular para o curso de Pedagogia EAD será anunciado em breve. A Santa Teresa, que funciona na rua Acre, 200, Nossa Senhora das Graças, conta com outras 13 graduações presenciais, nas áreas de Humanas, Exatas e de Saúde. Na faculdade, o estudante conta com uma estrutura de excelência para a aprendizagem, com laboratórios e tecnologias que facilitam e auxiliam em todo o processo de formação. Os interessados em conhecer mais sobre os cursos podem acessar o site https://faculdadesantateresa.edu.br/ . Outras informações podem ser obtidas nos telefones (92) 3302-4856 e 98403-0034.

*Com informações da assessoria