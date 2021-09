Concurso de produção textual premia alunos vencedores em Manaus

Os vencedores do concurso, alunos do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental | Foto: Eliton Santos / Semed

Manaus (AM) - Foi realizado nesta terça-feira (28), a premiação do concurso de produção textual “Super Escritores”, na escola municipal Dr. Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, na zona Centro-Sul.

A atividade, que ocorreu no período de 2 a 31 de agosto, teve por objetivo desenvolver as habilidades de leitura, escrita e a capacidade criadora dos alunos do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental de 24 escolas da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Sul.

De acordo com o subsecretário de Gestão Educacional (SGE), Carlos Guedelha, o projeto alcança uma das principais missões da rede municipal de ensino, que é a de formar leitores.

" Essa ação é de suma importância, porque a função da escola, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular, é formar leitores e escritores competentes, de acordo com cada série em que o aluno se encontra. Então, isso só é possível com condições concretas e reais para que o aluno produza os textos, sendo essa a ideia desse projeto, aliada à inteligência emocional, linguística e criatividade " Carlos Guedelha, subsecretário de Gestão Educacional (SGE)

Concurso

Os vencedores do concurso, alunos do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental, ganharam certificados pela participação e medalhas pelas conquistas alcançadas.

O escritor, poeta, artista plástico e educador Paulo Queiroz foi homenageado pela sua contribuição à literatura amazonense e entregou os certificados de honra ao mérito aos gestores das 24 escolas participantes do concurso.

" Estou muito feliz em participar desse evento e tenho certeza de que muitas crianças, que participaram, vão despertar seu interesse pela leitura, livros e escrita e, possivelmente, vão se encantar com as palavras, e poderão no futuro se tornar escritores, para ajudar a literatura na nossa cidade " Paulo Queiroz, escritor, poeta, artista plástico e educador

*Com informações da assessoria

