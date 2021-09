Fametro promove Semana do Marketing com grandes nomes do mercado

A jornada contará com a participação de personalidades do cenário mercadológico propondo uma visão abrangente de vários setores da sociedade | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Em um mercado cada vez mais competitivo, as empresas buscam inovar e se diferenciar, conectando-se com os consumidores e fidelizando seus clientes, mas nem sempre essa tarefa é fácil.

Pensando nos futuros profissionais do Marketing que devem compreender a sua importância na vida de empresas e, principalmente, das pessoas e dos que as cercam, os alunos finalistas e a coordenação do curso de Marketing, do Centro Universitário Fametro realizam a 1ª Jornada de Marketing em Manaus, nos dias 4, 5 e 6 de outubro, no Auditório Naíde Lins, Unidade 2, com entrada gratuita.

Para o professor Roberto Junior, atual coordenador do curso de marketing da Fametro, o novo profissional de marketing tem papel estratégico dentro das empresas e deve buscar parcerias fora da relação tradicional, apenas como área de apoio.

" O profissional deve assumir seu papel de criar relacionamentos e construir pontes entre as diversas áreas da empresa. Além de um profissional inovador com parecer analítico e focado nos objetivos de cada etapa do planejamento e ações estabelecidos pelas organizações " , explicou Roberto.

A jornada contará com a participação de personalidades do cenário mercadológico propondo uma visão mais abrangente e destacando temas relacionados ao marketing político, cultural, varejo, sustentabilidade, digital, entre outros. Nomes como do publicitário, Durango Duarte, Diretor da Imarketing, jornalista Loredana Kotinski; Diretora do Grupo TV Norte de Comunicação; Nicolas Charão, que palestrará sobre Tráfego Pago e Protagonismo no Mercado Digital; jornalistas, Lucy Rodrigues e Manuella Barros que estarão participando de uma mesa redonda sobre Marketing Cultural; Inês Daou e Marketing para eventos serão alguns dos convidados e temas que serão apresentados.

"O objetivo da nossa jornada é desenvolver os acadêmicos e aprimorá-los para o mercado de trabalho, como também ampliar a visão estratégicas que o universo do marketing proporciona trazendo esses profissionais experientes para dividirem um pouco de conhecimento", afirmou Roberto Junior.

O professor Roberto Junior, atual coordenador do curso de marketing da Fametro | Foto: Divulgação

Ainda segundo o coordenador, a expectativa é de que a jornada seja um evento que mostre a importância do marketing para a sociedade acadêmica, profissional e empresarial como forma de gerar valores e resultados. "A proposta é que os acadêmicos possam desenvolver suas habilidades e competências de acordo com o perfil profissional que o mercado de trabalho exige", ressaltou.

Outros tipos de Marketing

As formas de fazer marketing mudam ao longo dos anos, seja adaptando-se às novas tecnologias ou a partir de perspectivas até então inéditas sobre o que o público deseja. Esse é o caso do Marketing Sustentável.

Para Loredana Kotinski, uma das convidadas do evento e que vai abordar esse tema na Jornada da Fametro, a maior relevância desse encontro é poder levar essa perspectiva e trocar esse conhecimento com os professores e estudantes.

"É de suma importância que as pessoas que participarem da jornada e a sociedade entendam que há outras vertentes no marketing. "Um marketing sustentável não tem volta, tudo o que precisamos hoje é ter um país, um mundo mais sustentável", completou.

Além desse tema, outro que também chama bastante atenção será o Marketing Cultural, na qual a jornalista e assessora de imprensa da Secretaria de Cultura do Estado, Manuella Barros, vai abordar na jornada. "Vamos conversar sobre as estratégias de marketing da Secretaria de Cultura e Economia Criativa a partir da pandemia e de que forma as iniciativas impactaram no público, conforme a diversidade de perfil", enfatiza Manuella.

Inscrições

As inscrições para participar do evento podem ser realizadas, gratuitamente, no link: sympla.com.br/i-jornada-de-marketing

