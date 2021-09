Inscrições para doutorado em Saúde Pública na Amazônia seguem abertas

As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de outubro | Foto: divulgação

MANAUS (AM) - Estão abertas as inscrições para o doutorado em Saúde Pública na Amazônia. A oferta é resultado de parceria entre a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) e Universidade Federal Do Amazonas (Ufam). As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de outubro.

O curso tem área de concentração em estudos de processo e duas linhas de pesquisas: “Dinâmica, diagnóstico, cuidado clínico e controle de doenças infecciosas endêmicas na Amazônia”; e “Vulnerabilidade, Situações de Saúde, Gestão, Organização e Avaliação de Serviços e Cuidados de APS na Amazônia”. Estão sendo oferecidas 18 vagas para ingresso em março de 2022.

A primeira linha visa o “Desenvolvimento de estudos epidemiológicos’; “Vetoriais e de implementação de ferramentas aplicadas ao diagnóstico” e “Tratamento e controle de doenças infecciosas de interesse em saúde pública na Amazônia”.

Já a segunda linha foca no desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares orientadas para: “Investigação de cotidianos”; “Modos de vida”; ‘Saberes e agravos de grupos vulneráveis e socioculturalmente específicos”; entre outras.

Poderão participar do processo, candidatos portadores de diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e diploma de Mestre em Saúde Coletiva ou áreas afins.

Para se inscrever, acesse a página oficial da Fiocruz pelo link abaixo.

https://www.amazonia.fiocruz.br/sistemas/drsaudepublica/

