Confira o cronograma de convocação de aprovados do concurso da Seduc

Concurso ofertou 8.175 vagas. | Foto: Eduardo Cavalcante / Seduc-AM

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto divulgou, na segunda-feira (4), o cronograma da 6ª convocação para lotação e posse de professores, pedagogos e administrativos aprovados no concurso público de 2018 para a capital e interior.

Os 566 convocados começarão a ser chamados a partir do dia 7 de outubro, por ordem de classificação no certame.

As informações completas sobre o cronograma estão disponíveis no link: https://bit.ly/2ONAYEQ . O atendimento dos aprovados ocorrerá na sede da Secretaria (rua Waldomiro Lustoza, 250, Japiim 2), no Hall de Galeria da unidade.

Os candidatos aprovados para Manaus terão dos dias 7 a 19 deste mês para entregar os documentos, listados no link acima.

Os candidatos que atuarão no interior do Amazonas também deverão comparecer na sede da Secretaria de Educação, de 19 a 26 de outubro, conforme cronograma.

Realizado em 2018, o concurso ofertou 8.175 vagas e obteve 6.737 candidatos classificados, dentro do número de vagas. Até a presente data, o Governo do Estado convocou 5.296 aprovados no certame, dos quais 4.602 tomaram posse.

Convocação

O governador Wilson Lima assinou a nomeação de 566 profissionais aprovados no Concurso Público 2018 da Secretaria de Educação e Desporto.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 29 de setembro.

A convocação já havia sido antecipada pelo governador em meados de setembro, quando ele também anunciou a prorrogação da validade do certame para até 19 de março de 2022.

" Com a prorrogação do concurso abrimos a possibilidade de fazer essas novas nomeações e dar mais oportunidade a esses profissionais, que vão atuar tanto na capital quanto no interior. São professores, pedagogos, merendeiros, pessoal administrativo, enfim, profissionais que vão reforçar nossas escolas " Wilson Lima, governador do AM

A nomeação vai permitir a lotação de profissionais em Manaus e 50 municípios do interior. O decreto também torna sem efeito as nomeações dos candidatos convocados anteriormente e que não assumiram as vagas no período estabelecido.

A lista de nomeados está disponível na aba Concurso Público.

*Com informações da assessoria

