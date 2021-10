Amazonenses disputam competição de educação profissional no ES

As competidoras do Senac AM, Júlia e Syndell, disputam nas ocupações de florista e cabeleireiro | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - As amazonenses Júlia Noemia e Syndell Nogueira disputam as Competições Senac de Educação Profissional. Os jogos reúnem alunos de 20 estados brasileiros e do Distrito Federal no maior torneio de profissões do setor do comércio de bens, serviços e turismo. A programação segue até o dia 31 de outubro.

O evento é sediado no Hotel Senac Ilha do Boi que conta com uma estrutura para receber os 50 competidores que disputam provas em 7 ocupações distintas.

As competidoras do Senac AM, Júlia e Syndell, disputam nas ocupações de florista e cabeleireiro, respectivamente. As provas são transmitidas no www.senac.br/competicoes .



A competidora Júlia Noemia precisou se destacar na turma do curso de florista para garantir o posto de representante do Amazonas no evento. Ela enalteceu o apoio recebido e falou sobre as expectativas para a disputa.

" A minha mãe me apoiou muito e acreditou mais que eu mesma. As vezes chegava triste em casa e ela falava para eu confiar que ia dar certo, que eu era boa no que fazia. Eu quero dar orgulho para ela. Estou tendo muita ajuda das minhas treinadoras, apoio do Senac, e da minha família. Estou muito feliz e tranquila para as provas. " Júlia Noemia, competidora

Para a treinadora da Júlia, a florista profissional e professora Tânia Yano, as chances de premiação são reais e os treinamentos foram um ótimo termômetro para validar as qualidades técnicas da competidora.

" A expectativa é muito positiva, o crescimento dela foi muito grande, principalmente nesses últimos meses que treinamos com flores de verdade. Então, esperamos ter uma boa colocação, ter uma boa pontuação e, de repente, trazer o melhor premio para Manaus, para o Amazonas. " Tânia Yano, florista profissional e professora

A competidora Syndell revela que nunca se sentiu tão desafiada e que a cada treinamento ela sente uma mistura de sentimentos.

" Eu nunca tinha tido nenhuma responsabilidade dessa. É uma experiência nova e muito diferente de todas que já tive. É um mix de sensação. Ás vezes fico estressada, outra hora muito feliz e depois triste. É um sentimento maravilhoso. A minha expectativa para as provas tá ótima, estou um pouco apreensiva pela parte da viagem em si, eu nunca me imaginei viajando para uma competição. " Syndell, competidora

Além do reconhecimento, as Competições Senac são vitrine para o mercado de trabalho e demonstram a excelência na formação profissional adquirida no ambiente pedagógico das escolas da instituição em todo o Brasil.

Os melhores de cada ocupação podem ser escolhidos para participar da WordSkills, a principal competição mundial de educação profissional que ocorrerá na China, em 2022.

