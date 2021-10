Confira os profissionais confirmados em evento gratuito de Jornalismo

MANAUS (AM) - A Semana para estudantes de jornalismo inicia na quarta-feira (13) e nos dias 13, 14 e 15 de Outubro, em formato virtual, estudantes de todo país poderão contar com uma experiência que une networking acadêmico e profissionais renomados no mercado. Gratuito, o evento tem o tema ‘Estudantes de jornalismo em pandemia: Configurações e Bugs’.

Na programação do evento, mais de 30 profissionais de reconhecimento nacional e regional participam do evento, que destaca os jornalistas: Nathalia Tavolieri (Rede Globo), Giovanna Pinheiro (Olimpíada Todo Dia), Joana Suarez, Silvia Rogar (Vogue), Daniela Assayag e Bruno Mazieri.

Alunos de 7 Instituições de Ensino do Brasil participam do evento em colaboração com o curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amazonas.

“A ideia da semana de jornalismo surgiu como uma forma de juntar todas as instituições e dar uma oportunidade para que as pessoas pudessem se conhecer, sair daquele meio de se encontrar em Congressos meio que sendo rivais. Daí eu pensei, quantas pessoas de outras faculdades de jornalismo eu conheço além da UFAM? Veio uma inquietação, com esse afastamento das pessoas que fazem o mesmo curso que eu, então seria interessante juntar essas pessoas e montar um evento feito de estudantes para estudantes”, explica a idealizadora do evento, a finalista de Jornalismo da Ufam, Maria Luiza Dacio.

Voltadas para todos os estudantes ligados a área da comunicação que estão tendo um “bug no sistema”, o evento é aberto para alunos, professores e interessados na área da comunicação. As plataformas utilizadas para realizar a semana será o Discord, para workshops e Twitch para rodas de conversas, apresentações e seminários.

Atividades do evento

Entre as atividades disponíveis estarão rodas de conversas, palestras e workshops com temáticas relevantes e atuais sob o olhar do jornalismo em múltiplas áreas. No último dia, vai acontecer as apresentações de trabalhos que serão divididos em artigos e produtos, com direito a premiação e publicação em um e-book temático.

“O que foi um dos outros motivos, expandir o campo de pesquisa acadêmica e não deixar centralizado apenas em uma Instituição, abrindo as portas para outros locais mesmo que virtualmente, e receber essa troca, mostrando o que está acontecendo lá fora, ampliando o nosso conhecimento e aprendendo com os outros, valorizando todos os estudantes, através de um intercâmbio com exposição de trabalhos e conteúdos produzidos em aula”, lembra a estudante.

As inscrições já estão disponíveis, assim como as inscrições para os workshops. Para aqueles que quiserem apresentar os seus trabalhos, está aberto até o dia 26/09, pelo link https://forms.gle/d1R1BMdEVUy9GkgLA . Mais informações e spoilers pelo perfil no Instagram @Cajorufam.

PROGRAMAÇÃO

Dia 13/10 - 19h

Abertura

Roda de Conversa - ‘A crise de oxigênio em Manaus’

Por: Nathalia Tavolieri (Profissão Repórter-Rede Globo, Lucas Vasconcelos (A CRÍTICA) e Waldick Júnior (Ufam).

Dia 14/10 - 8h

Rodas de conversa

08h às 9h: Roda de Conversa - ‘A invisibilização das lutas indígenas em grandes mídias’

Por: Vanda Ortega, Samela Awiá e Maria Eduarda (Ufam).

09h às 10h: Roda de Conversa - ‘Estudar e trabalhar: dicas para os primeiros passos’

Por: Aruana Brianezi (A Crítica), Daniela Assayag e Bárbara Mitoso (FBN).

10h: Roda de Conversa - ‘Produção Audiovisual Amazonense'

Por: Bernardo Abinader, (Filmes Fita Crepe) e Gabriel Bravo

11h: Roda de Conversa - ‘Os dilemas da gestão e empreendedorismo’

Por: Paula Litaiff (Revista Cenarium) e Elias Marinho

Workshops

14h - 'Dicas de sucesso para carreira acadêmica - Renan Albuquerque e Gustavo Soranz

14 - Fotografia em casa - Caroline Lins

14h - Joana Suarez - Jornalismo Freelancer

14h - Dilemas do factual e do contexto no online - Luís Henrique Oliveira

14h - Números que contam histórias: introdução ao jornalismo de dados - Gabriel Veras (Abaré Escola)

16h - Comunicação Antirracista - Juara Castro

16h - Jornalismo de Moda - Silvia Rogar

16h - A resistência do impresso na era digital - Márcia Guimarães

16h - O avanço da TV Web - Gabriel Abreu

19h: Roda de Conversa - ‘De Tókyo Ao Barezão'

Por: Giovanna Pinheiro, Camila Leonel (A Crítica), Giovanna Airon.

Dia 15/10

8h-10h: Roda de Conversa - ‘Representatividade LGBTQIA+ no Jornalismo'

Átila Simonsen, Klaus Dutra, Bruno Mazieri, Malu dacio e thamires clair

Exposição de Trabalhos

10h-12h

18h: Roda de Conversa - ‘Jornalistas, Movimentos Sociais e engajamento feminino na política'

Por: Bruna Brelaz, Rayane Garcia

20h - Encerramento

20h30 - Sarau Cultural

