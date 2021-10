Cetam Galileia inicia aulas nesta segunda-feira (25) em Manaus

A inauguração da nova unidade faz parte de um pacote de entregas do governador Wilson Lima para celebrar os 352 anos de Manaus | Foto: Cleudilon Passarinho

MANAUS (AM)- Inicia nesta segunda-feira (25), a partir das 8h, as aulas no Cetam Galileia, localizado na avenida Tenente Roxana Bonessi, s/nº, conjunto Galileia, bairro Nova Cidade, zona Norte.

A unidade foi inaugurada na quarta (20) pelo governador Wilson Lima e trata-se da primeira escola de educação profissional instalada na zona Norte de Manaus, a maior e mais moderna escola do Cetam.

São aguardados mais de 2 mil alunos, que garantiram vaga nas inscrições realizadas no dia 13 de setembro. As atividades serão presenciais, nos turnos da manhã, tarde e noite.

Todos os protocolos de proteção e prevenção à Covid-19 estão sendo seguidos rigorosamente. Alunos e servidores não poderão estar presentes na unidade sem o uso de máscaras. As salas, laboratórios e demais dependências da escola contam com álcool em gel.

A inauguração da nova unidade faz parte de um pacote de entregas do governador Wilson Lima para celebrar os 352 anos de Manaus, que serão comemorados no domingo (24). A implantação do Cetam Galileia segue a política definida pelo atual governo para a ampliação e diversificação da educação profissional no Amazonas.

Cursos diversos

No Cetam Galileia serão ofertados cursos técnicos e de qualificação profissional. Nesse primeiro momento, os 2.070 alunos inscritos estão divididos em 43 cursos de qualificação profissional.

Dentre eles, destaque para Barbeiro, Corte e Escova de Cabelos, Confeitaria de Bolos Artísticos, Design de Sobrancelhas, Extensão de Cílios, Iniciação a Corte e Costura, Marketing Digital nas Mídias Sociais, Libras, Informática Básica e Avançada, dentre outros.

A nova escola tem 3.555,12m² de área construída. Conta com seis salas de aula, 16 laboratórios, biblioteca, auditório para mais de 100 pessoas e estacionamento coberto. Tem capacidade para atender 9 mil alunos por ano, sendo 2.250 a cada trimestre, com a oferta de cursos gratuitos.

*Com informações da assessoria

