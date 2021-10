PM ministra palestra sobre drogas para estudantes de escola de Manaus

No Amazonas, o Proerd foi implantado em 2002 | Foto: Divulgação/PMAM

MANAUS (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), realizou, nesta sexta-feira (22), uma palestra para os alunos da Escola Municipal São Judas Tadeu, localizada no Portal do Caribe, Km 12, na rodovia federal BR-174 (Manaus-Boa Vista).

A atividade do Proerd atendeu a uma solicitação do gestor da escola.

A apresentação feita pelos instrutores do programa, o sargento PM Jaysson e a cabo PM Lilian Paula, teve a participação de mais de 100 alunos das oito turmas do turno matutino da instituição de ensino.

No Amazonas, o Proerd foi implantado em 2002, inicialmente na cidade de Manaus, e nos anos subsequentes em parte dos municípios da Região Metropolitana e do arco de fronteira.

O programa aplica técnicas centradas na resistência à pressão de grupos, auxílio na tomada de decisões para dizer não às drogas, desenvolvimento de habilidades que levem a motivação.

Além de ser um programa estratégico que objetiva educar principalmente as crianças e adolescentes em seu meio natural, a escola, com atividades interativas auxiliadas pelo policial instrutor Proerd, juntamente com professores, permite ainda que as crianças desenvolvam uma atitude positiva em relação às autoridades e respeito às leis.

