Laboratório de informática é inaugurado em parceria com Aeronáutica

MANAUS (AM)- Foi inaugurado nesta sábado (23) o novo Laboratório de Informática da Escola Estadual Brigadeiro João Camarão Telles Ribeiro, localizada na zona Sul de Manaus.

O novo espaço que vai apoiar as atividades pedagógicas é fruto de parceria entre a Secretaria de Educação e Força Aérea Brasileira. O espaço foi mobiliado e adequado para os 1.150 estudantes da instituição.

A unidade é gerida por meio de cooperação entre o Comando Aéreo Amazônico e a Secretaria de Educação. Também foi assinado um Termo Aditivo de Convênio para prolongar a parceria entre as instituições e atualizar as cláusulas do convênio.

" Eu só posso parabenizar e me colocar à disposição, para que a gente possa avançar e que a qualidade da educação cada vez mais se aprimore. Estar à frente da Secretaria de Educação é uma satisfação, por saber que só existe um caminho, que é a educação " Kuka Chaves, titular da pasta

O gestor da unidade, Marcos Vinicius Meirelles, destaca que o laboratório de informática é fruto da parceria com o Comando Aéreo Amazônico.

" O laboratório de informática funciona o dia todo, praticamente. Aqui, os alunos podem estudar, o professor pode solicitar pesquisas, orientá-los a virem para cá, usarem no contraturno, porque oferecemos preparatórios para as olimpíadas escolares. Hoje também homenageamos o Marcos Alvim, que é um ícone aqui da escola, passou 20 anos aqui e hoje é um marco histórico para nós " Marcos Vinicius Meirelles, gestor

Durante o evento, foram premiados os estudantes com as melhores notas na 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A iniciativa foi criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área.

O incentivo da escola para a participação em atividades como as olimpíadas é constante.

