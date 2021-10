Sinepe-AM debate educação inclusiva em evento nesta terça-feira

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM) realiza uma roda de conversa com especialistas para discutir a inclusão na prática nas escolas. O evento é voltado para seus associados e acontece nesta terça-feira (26), a partir das 15h, no auditório do The Place Business, no bairro Adrianópolis.

Segundo a presidente do Sinepe-AM, Elaine Saldanha, o ambiente escolar inclusivo é aquele pensado para atender estudantes com diferentes condições sociais, emocionais, físicas e intelectuais. “Nesse processo, cada aluno é visto como um ser único, possuindo diferentes formas e ritmos de aprendizagem”, destacou.

O evento inicia com a participação da psicóloga escolar Marcela Dantas, que irá falar sobre educação inclusiva e suas exigências. Em seguida, é a vez da fonoaudióloga Carina Silva, que vai falar sobre a importância do profissional na educação especial. As professoras Fabiana Farias e Renata Ramos irão falar sobre a atuação do mediador escolar além de apresentar suas experiências no cargo e dicas para os profissionais se aprimorarem.

Outro educador que participa do evento do Sinepe-AM é Walex do Mont Ferreira, que é ganhador do Prêmio Professor Inovador na Categoria Educação Especial. Ele vai falar do seu projeto que busca desenvolver as habilidades de alunos no ambiente escolar inclusivo e abordará ainda suas experiências na sala de aula.

Também participa da roda de conversa a professora Maria Josiete Lopes Rodrigues, que ficou no 2º lugar no Prêmio Professor Inovador na Categoria Educação Especial. Ela vai apresentar seu projeto sobre metodologias diferenciadas em sala de recursos e a experiência como educadora e especialista em educação inclusiva.

E a professora e assessora técnica do Conselho Municipal de Educação (CME), Maria do Perpétuo Socorro Lopes Bonetti, que falará sobre a Resolução 011/2016 – CME, que traz procedimentos e orientações a serem adotadas pelas escolas de Manaus.

*Com informações da assessoria