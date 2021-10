Careiro da Várzea, no AM, recebe projeto "Trilhas do Saber"

No município, serão 600 profissionais atendidos em 14 percursos de formação | Foto: Divulgação/Seduc-AM

CAREIRO DA VÁRZEA (AM) - O município de Careiro da Várzea (a 29 quilômetros de Manaus) recebe, nesta terça e quarta-feira (26 e 27), o projeto “Trilhas da Saber”, do Governo do Amazonas.

Nos dois dias de formação, profissionais da Educação das redes municipal e estadual terão acesso a palestras, minicursos e oficinas com temáticas que visam ampliar o conhecimento e trazer mais qualidade ao ensino público.

A iniciativa integra o programa Educa+Amazonas, lançado em julho pelo governador Wilson Lima e que conta com 13 projetos prioritários para investimento na Educação pública do estado.

No município, serão 600 profissionais atendidos em 14 percursos de formação.

A secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, explica como o “Trilhas do Saber” contribui para a formação de docentes de todo o Amazonas.

" O ‘Trilhas’ tem representado um papel fundamental para os trabalhadores da Educação do interior, que, há muito tempo, não recebiam formações presenciais. Essa capacitação, sem dúvidas, fará toda a diferença dentro da sala de aula. " Kuka Chaves, secretária de Estado de Educação e Desporto

A coordenadora do “Trilhas do Saber” no Careiro da Várzea, Carla Baraúna, afirma que o projeto proporciona uma atualização das metodologias apresentadas em sala de aula.

" Em cada município a que chegamos, as expectativas são as melhores possíveis. Os professores têm demonstrado bastante interesse pelos percursos formativos, pois é fundamental que todos os docentes tenham acesso à informação para esta nova realidade. " Carla Baraúna, coordenadora do “Trilhas do Saber” no Careiro da Várzea

A abertura do projeto no município de Careiro da Várzea teve início com a palestra magna da professora mestra Adriana Rodrigues Saraiva, com o tema “Sociedade em Rede: Educação e Conhecimento Tecnológico”.

O circuito formativo do “Trilhas do Saber” é uma iniciativa do Governo do Amazonas e integra o programa Educa+Amazonas, lançado em julho deste ano, com investimentos da ordem de R$ 400 milhões em quatro eixos prioritários.

Para a execução do “Trilhas do Saber”, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto atua em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).



Leia mais:

Tabatinga recebe Caravana da Educação do projeto Trilhas do Saber

Kuka Chaves toma posse como nova secretária de educação do Amazonas