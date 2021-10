Ao completar 19 anos, Grupo Fametro reafirma compromisso com Amazônia

Consolidada no setor da educação, tem como um de seus legados a responsabilidade social com os locais onde atua. | Foto: Divulgação

Manaus - O Centro Universitário Fametro celebrou 19 anos de história no mês passado. Fundada em 13 de setembro de 2002, o grupo de ensino, que começou sua trajetória de sucesso no setor da educação, atualmente expande suas atividades para seguimentos que valorizam cada vez mais suas raízes amazônicas.

Com a família Seffair Lins de Albuquerque à frente da empresa, a Fametro, possui uma trajetória de sucesso destacando-se como a instituição que mais cresce no Amazonas.

A instituição está presente em Manaus, Parintins, Itacoatiara, Tabatinga, Tefé, Coari, Beruri, Urucará, Novo Airão, Maués, Iranduba, Careiro, Autazes, Humaitá, Codajás, Manicoré e Manacapuru, no Amazonas, em Santarém, no Pará, em Boa Vista, Roraima, Rio Branco, Porto Velho e no Distrito Federal, sendo reconhecida pelo ensino de qualidade ofertado pela instituição.

O grupo que coleciona conquistas no setor educacional, tem como uma de suas prioridades a valorização dos alunos e de seus colaboradores.

Consolidada no setor da educação, tem como um de seus legados a responsabilidade social com os locais onde atua, buscando ofertar serviços que podem ser usufruídos pela comunidade local. Entre os trabalhos de assistência ofertados à comunidade estão os serviços de Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Escritório Social e Núcleo de Práticas Jurídicas.

A preocupação em formar um profissional que atenda as necessidades da sua comunidade e que esteja preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho é um dos objetivos do grupo Fametro, exemplo disso, são as histórias de alguns egressos, que hoje colocam em prática tudo o que aprenderam na instituição de ensino.

Professor

O profissional de Administração José Manuel Ramos, recorda o momento que foi fazer sua matrícula para o vestibular em 2003, ele destaca na época a IES só tinha um prédio e 18 salas. Em suas lembranças ele disse:

" “ Em fevereiro de 2013, recebo uma ligação da professora e assessora de direção e minha colega de turma a Profª Leonarda Trovão, me convocando para uma reunião com a Diretora de ensino Cinara Cardoso e dessa forma fui convidado para assumir as turmas e disciplinas do curso de Administração. Aceitei o convite, que além de realizar o sonho da docência permitiria a minha causa de unir ensino e mercado de atuação. A Fametro faz parte da vida da educação Amazonense e faz parte da minha vida. Foi a IES que possibilitou a realização do sonho de ser bacharelado, o sonho de ser professor. " José Manuel Ramos, professor

Cultura Amazônica

O fortalecimento da cultura amazonense é também uma das bandeiras erguidas pelo grupo, exemplo disso é o Projeto Embaixadores, que iniciou ano passado em Parintins. Este ano, a instituição presenteou com bolsas de estudos as itens femininos do bumbá Caprichoso, a porta-estandarte Marcela Marialva, a rainha do folclore, Cleise Simas e a cunhã-poranga, Marciele Albuquerque, que agora são representantes da Fametro no Amazonas como símbolo do compromisso com a cultura da região norte.

Faculdade Santa Teresa

Além do Centro Universitário Fametro, a Faculdade Santa Teresa também faz parte do grupo, e tem um projeto pedagógico que estimula a inovação e o empreendedorismo. A instituição tem investido cada vez mais nesse segmento, e conta com a criação de um núcleo focado na área, é o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação. A mantenedora da Faculdade Santa Teresa, Maria do Carmo Seffair, afirmou que a Faculdade Santa Teresa tem entre seus objetivos ir além da formação tradicional.

“Buscamos incentivar o aluno a ser protagonista da sua carreira. O corpo docente sempre trabalhou, desde o início da graduação, habilidades como pensamento crítico, criatividade e a inovação. O Núcleo de Empreendedorismo e Inovação, vai funcionar como espaço multidisciplinar de preparação dos estudantes. A proposta é mostrar o leque de opções dentro de cada área que pode ser explorado e ajudar os alunos a desenvolver diferentes competências para se destacarem no mercado de trabalho”, afirmou Seffair.

Novo Olhar para a região

O êxito do grupo Fametro pode ser visto na gestão administrativa da família Seffair Lins de Albuquerque, que para além do setor educacional, expande as atividades do grupo para os setores de saúde, hotelaria e turismo, com a aquisição da Santa Casa de Misericórdia e do Tropical Hotel. “A aquisição destes dois empreendimentos, que fazem parte da história da cidade de Manaus, foi muito importante para o Grupo Fametro”, afirma, Maria do Carmo Seffair.

Futuro Hospital Universitário

Os planos para a Santa Casa de Misericórdia, é torna-la um Hospital Universitário que irá contribuir na formação dos estudantes dos cursos de saúde, como Medicina, Enfermagem e outros. O projeto de reforma visa manter todas as características históricas do local, transformando-o em uma unidade moderna e adequada aos tempos atuais. “A população em geral ganhará um espaço com atendimento de saúde de excelência. Estamos no processo de aprovação do projeto junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e, assim que for liberado, vamos iniciar as obras”, disse, Maria do Carmo Seffair.

Enquanto isso, as obras do Tropical Hotel, por não ser um prédio tombado, estão mais avançadas. Com o projeto finalizado e as obras em andamento, a previsão é que o hotel reabra no final de 2022. Seffair conta que o projeto é grandioso como o local merece, “Com a arquitetura histórica preservada, mas muito moderna, nós teremos restaurantes de frente para o rio, espaço para eventos, entre outras novidades que serão apresentadas. O potencial turístico do Tropical é imenso. Tenho certeza que além de movimentar o setor hoteleiro, toda a cadeia que envolve o segmento vai ser beneficiada com a reabertura”, disse Seffair.

Conquistas de 2021 da Fametro

- A Fametro é a melhor do Amazonas com nota 4 no MEC.

Os conceitos do indicador variam de 1 a 5 sendo 1 e 2 considerados “insatisfatórios”, 3 “regular” e 4 e 5, “excelentes”. Na Fametro, todas as formações têm notas satisfatórias inclusive, são várias com a nota máxima.

- Melhor Índice Geral de Cursos (ICG) entre todas as instituições do Amazonas segundo o MEC.

- Nota máxima (5) em Enfermagem na modalidade de Ensino a Distância (EAD).

- Nota 4 em Psicologia da unidade de Tefé.

- Nota 4 no curso de Gastronomia em Manacapuru.

- Nota 4 no curso de Direito em Coari.

- Nota máximo no curso de Medicina (5) a única da região norte.

- Avanço da reforma do Tropical Hotel, símbolo histórico do Amazonas que foi arrematado pelo grupo.

Inscrições abertas para o vestibular

Estão abertas as inscrições para o Vestibular Macro 2022/1. A prova acontece no dia 28 de outubro.

