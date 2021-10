‘Prêmio Servidor+’ da prefeitura reconhece trabalhadores da educação

MANAUS (AM) - A Prefeitura de Manaus homenageou os trabalhadores da educação com o “Prêmio Servidor+”. O evento ocorreu na manhã desta quarta-feira (27), no auditório da Universidade Paulista (Unip), na avenida Mário Ypiranga Monteiro, Parque 10, zona Centro-Sul da capital.

A cerimônia, coordenada pelo Departamento de Gestão Educacional (Dege) da Semed, tem o objetivo de reconhecer os servidores que, no exercício de suas funções específicas, desenvolveram ações relevantes e inovadoras, que proporcionaram a melhoria da gestão pública municipal, favorecendo assim celeridade dos processos, eficiência nos resultados, satisfação para os usuários, benefícios para a comunidade e com possibilidade de multiplicação da prática.

O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, destacou o valor que a gestão do prefeito David Almeida dá para a educação de Manaus. “A gestão do prefeito David Almeida reconhece o mérito daqueles que se comprometem e desenvolvem boas práticas na educação. Esse evento é prova disso e não vamos parar por aqui, vamos continuar premiando todos aqueles que mostrarem sempre esse diferencial”, garantiu Pauderney.

Aproximadamente 16 servidores, entre auxiliar de biblioteca, psicóloga, assessores pedagógicos e técnicos, secretário escolar, assistentes administrativos, chefe de departamento, fonoaudióloga, formadora da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) e presidente do Conselho Municipal de Educação (CME) receberam a premiação.

Os participantes desenvolveram atividades nas unidades de ensino ou administrativas da rede pública municipal. Todos os premiados receberam um notebook e um certificado de reconhecimento pelo trabalho.

A assessora pedagógica e fonoaudióloga, Maria Pedrett, que atua no Complexo Municipal de Educação Especial (CMEE) André Vidal de Araújo, com o Programa de reabilitação auditiva para crianças surdas usuárias de Implante Coclear (PIC). De acordo com a profissional, o programa possibilita o suporte às crianças surdas, usuárias do implante, matriculadas nas escolas municipais, com extensão do serviço à comunidade.

“Esse é um programa inovador, que atende todos os alunos matriculados na rede e que usam implante coclear, com isso a gente desmistifica que toda criança surda precisa usar libras. Isso vem ao encontro da nossa bandeira, que é a da inclusão. Nós acompanhamos todas as crianças que usam o dispositivo para que elas aprendam a se comunicar oralmente”, explicou a premiada.

Já a formadora da Gerência de Tecnologia Educacional (GTE), da Semed, Rosiele Guimarães, que criou o projeto “Site Gerador de Simulados”, que otimiza o trabalho e o tempo dos professores na realização de simulados, agradeceu o reconhecimento e a valorização dos professores pela atual gestão da educação municipal.

“É louvável a iniciativa dessa nova gestão da Semed e, com isso, a gente consegue ver muitos professores arregaçarem as mangas e fazerem além do que é solicitado ou esperado do servidor. Eu ando em muitas escolas e vejo o excelente trabalho que os professores desenvolvem, em busca de uma educação de qualidade para os seus alunos”, disse Rosiele.

*Com informações da assessoria