Ficou na lista de espera? Cetam convoca inscritos para cursos

No Cetam Galileia serão ofertados cursos técnicos e de qualificação profissional | Foto: divulgação

MANAUS(AM) - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) está convocando os inscritos na lista de espera dos cursos na Unidade do Galileia, na zona Norte de Manaus para buscar suas vagas.

A listagem que quem foi considerado apto a iniciar os cursos na unidade do Conjunto Galieia está disponível no endereço: https://www.cetam.am.gov.br/listadeespera/ .

Os alunos devem comparecer à escola nos dias 3 e 4 de novembro para o início das aulas.

A unidade Galileia, inaugurada no último dia 20 de outubro, deu início às aulas no último dia 25 de outubro e, segundo o diretor-presidente do Cetam, professor José Augusto de Melo Neto, o Governo do Amazonas tem o compromisso de aumentar a oferta de cursos na capital e interior.

" O governador Wilson Lima se preocupa em incentivar o empreendedorismo. E o Cetam vem fazendo isso, melhorando sempre a qualificação dos trabalhadores. " José Augusto de Melo Neto, professor diretor-presidente do Cetam

Nova escola

A nova escola tem 3.555,12m² de área construída. Conta com seis salas de aula, 16 laboratórios, biblioteca, auditório para mais de 100 pessoas e estacionamento coberto.

Tem capacidade para atender nove mil alunos por ano, sendo 2.250 a cada trimestre, com a oferta de cursos gratuitos.

No Cetam Galileia serão ofertados cursos técnicos e de qualificação profissional. Nesse primeiro momento, os 2.070 alunos inscritos estão divididos em 43 cursos de qualificação profissional.

A unidade fica localizada na avenida Tenente Roxana Bonessi, s/nº, conjunto Galileia, bairro Nova Cidade.



Leia mais:

Projeto qualifica 80 alunos em Manacapuru para o mercado de trabalho

Cetam Galileia inicia aulas nesta segunda-feira (25) em Manaus