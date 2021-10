Professor Juvenal Pinheiro lança livro sobre educação no Brasil

O objetivo do livro é fazer com que o material seja utilizado como fonte de pesquisa para estudantes | Foto: divulgação

MANAUS (AM) - O professor universitário Juvenal Pinheiro recebe amigos, alunos e convidados nesta sexta-feira (29), às 19:30h, no Centro de Convenção do Amazonas Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery 5500 - Flores. Para o lançamento de seu livro ‘A Interiorização da Educação Superior Pública no Amazonas.'

Juvenal Pinheiro é professor universitário e diretor administrativo da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas.

Tem o orgulho de apresentar nesse livro, que é fruto de sua tese de doutorado, com 215 páginas, uma obra que aborda temas como: Aspectos Históricos e Sociais da Educação Brasileira; Política e Educação no Brasil; Meritocracia; Democratização do Acesso; Políticas afirmativas; Novo Sistema Educacional, entre outros assuntos.

O Professor Juvenal Pinheiro falou que diversos exemplares da obra, serão distribuídos para os convidados e também serão doados para instituições de ensino superior públicas e privadas da capital e do interior, além de bibliotecas públicas.

O objetivo é fazer com que o material seja utilizado como fonte de pesquisa para estudantes.



" Essa possibilidade de os jovens terem acesso ao ensino superior promove cidadania para a pessoa. Essa transformação de vida faz com que o jovem se sinta mais um cidadão porque a universidade leva o indivíduo a pensar e a questionar. Você começa a enfrentar e ter conhecimento de ações que anteriormente não tinha. Os alunos começam a ter contato com as ideias de outros autores e isso é de fundamental importância para um jovem do Interior. " Juvenal Pinheiro, Professor

O Professor Juvenal ainda falou de suas perspectivas para o futuro da educação no interior do estado, que é a de promover a oportunidade dos nossos jovens interioranos, a possibilidade de fixarem em seus municípios e assim darem no seu local de origem, o retorno do que lhes foi ensinado na faculdade, aproveitando a alternativa de produtos e serviços que serão utilizados pela população, Assim como a preservação de todos os usos e costumes que se renovam com esses jovens e as crianças.

