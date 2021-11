Faculdade Santa Teresa disponibiliza mais de 400 vagas para graduação

MANAUS (AM) - A Faculdade Santa Teresa está oferecendo, por meio do programa Bolsa Universidade, da Prefeitura de Manaus, mais de 400 vagas em 10 cursos de graduação, com bolsas de 50%. O edital foi lançado na última sexta-feira (29) e as inscrições iniciam nesta quarta-feira (03), pelo site http://bolsa.manaus.am.gov.br /

Segundo a diretora geral Amanda Estald, a Faculdade Santa Teresa é parceira do programa Bolsa Universidade desde 2018. No lançamento do edital de 2021, a instituição recebeu certificado pela colaboração com o projeto ao longo dos anos. “Estamos muito felizes de mais uma vez poder colocar à disposição dos estudantes do estado o corpo docente altamente qualificado e a estrutura para estudos da Santa Teresa. Nosso objetivo é ajudar cada vez mais pessoas a realizar o sonho de iniciar a graduação”, disse.

Os cursos da Santa Teresa com vagas disponíveis no Bolsa Universidade são Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, Pedagogia, Psicologia, Tecnólogo em Gastronomia e Tecnólogo em Logística.

O Bolsa Universidade é destinado a candidatos que tenham renda familiar de até um salário mínimo e meio. Os candidatos devem comprovar no ato da inscrição esse e outros requisitos como não possuir diploma de curso de graduação, não ser matriculado em uma instituição de ensino superior pública, não ser beneficiário de programa de graduação mantido pela iniciativa pública ou privada, além de possuir ensino médio completo. Ao se candidatar a uma bolsa do programa, os interessados devem se comprometer em desenvolver atividades de contrapartida, sem ônus para o município.

No ato da inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, escolher o curso, o turno e a instituição, para os quais deseja concorrer ao benefício. Os estudantes classificados deverão entregar na faculdade para qual foi selecionado, os documentos comprovando as informações prestadas no formulário de inscrição. A não entrega da documentação comprobatória implicará na eliminação do candidato.

Os que estiverem com as documentações de acordo com o exigido receberão encaminhamento de matrícula para adesão ao benefício, respeitando os procedimentos e prazos de matrícula das instituições.

Leia Mais

Começam inscrições para o Bolsa Universidade e de Idiomas em Manaus

*Com informações da assessoria