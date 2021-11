Após demissões no Inep, Milton Ribeiro diz que Enem 2021 vai acontecer

Desde a semana passada, os servidores tão mobilizados em protesto contra a diretoria do órgão | Foto: Divulgação





BRASÍLIA (DF) - Após o pedido de demissão de mais de 31 gestores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgou nota no início da noite desta segunda-feira (8) afirmando que o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) de 2021, marcado para os dias 21 e 28 de novembro, irá acontecer.

A garantia foi feita pois os servidores que pediram demissão, são os que estão diretamente ligados a coordenação do Enem, e o pedido de saída causou preocupação sobre a realização do exame no Brasil.

Confira a nota:

Nota de esclarecimento – Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

" O Ministério da Educação informa que o cronograma de execução do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 está mantido e não será afetado pelos pedidos de exoneração de servidores do Inep. As provas do exame já se encontram com a empresa aplicadora e o Inep está monitorando a situação para garantir a normalidade de sua execução. Cabe esclarecer que os servidores colocaram à disposição os cargos em comissão ou funções comissionadas das quais são titulares, mas que continuam à disposição para exercer as atribuições dos cargos até o momento da publicação do ato no Diário Oficial da União (DOU). " Nota de esclarecimento,

Entenda

Desde a semana passada, os servidores tão mobilizados em protesto contra a diretoria do órgão, comandada pelo Danilo Dupas. O presidente da Instituição é acusado de assédio moral e incompetência.

A gota d’água que motivou a mobilização foram portarias publicadas no Diário Oficial da União que dispensam Danilo, de participar de tomadas de decisões e a minuta número 0797841 de uma portaria que o exime de integrar a Equipe de Tratamento de Riscos e Incidentes (Etir) de Brasília.

Eles ainda acusam o presidente de delegar delegar ao chefe de gabinete algumas atribuições do comando do órgão. Além disso, a minuta o desobriga de bater o martelo na hora de resolver problemas do Enem e do Enade, a serem realizados ainda este ano.

*Com informações do Metrópoles

