Inscrições abertas para cadastro reserva de alunos na escola do Sesc

O procedimento de cadastro reserva não é garantia de efetivação da matrícula. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para o cadastro reserva de novos alunos para o Centro de Educação Sesc José Roberto Tadros, localizado na Avenida Constantinopla, 288, bairro Alvorada.

O ingresso ocorre por meio de processo seletivo, disponível no Portal Educacional do site: www.sesc-am.com.br .

Os interessados deverão clicar no menu “Processo Seletivo Cadastro Reserva”.

As vagas são disponibilizadas mediante cronograma de matrículas dos estudantes veteranos, nos segmentos subsequentes à Educação Infantil (3 a 5 anos), Ensinos Fundamental I e II (1o ao 9o ano), e Ensino Médio (1a a 3a série).

No site institucional do Sesc Amazonas, os interessados podem encontrar todas as orientações pertinentes ao certame como: documentos para inscrição, conteúdo programático, data, local, critérios de avaliação e mensalidades.



O processo seletivo é para identificação de candidatos classificados, em caráter preliminar, para posterior convocação, por meio de vagas remanescentes.

O procedimento de cadastro reserva não é garantia de efetivação da matrícula.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos números: (92) 3198-2000 / 2121-5393 .

Leia mais:

Em Manaus, mais 42 professores do cadastro reserva são convocados

Vereadores aprovam reajuste salarial dos profissionais da educação