Fametro oferece mais de 10 mil bolsas de pós-graduação no Amazonas

As bolsas estão disponíveis para várias áreas de atuação | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A população amazonense poderá concorrer à mais de dez mil bolsas de estudo em cursos de especialização e MBA. A inscrição começa no próximo dia 1º de dezembro e oportunidade faz parte da edição 'Você qualificado para o mercado de trabalho', promovida pelo grupo de Ensino Fametro.

Segundo Maria do Carmo Seffair, Reitora da Fametro, o mundo enfrentou uma crise econômica por conta da pandemia e várias pessoas ficaram sem seus empregos, entretanto pensando na sociedade amazonense, o Centro Universitário Fametro, é a primeira instituição de ensino que abre essa oportunidade para todos, oferecendo bolsas de estudos de até 100%.

"Queremos ajudar nossa população no âmbito educacional e assim o beneficiado poderá reconquistar um novo emprego. É uma oportunidade única. Além disso, na Fametro os alunos da pós-graduação vão estudar com professores especialistas e módulos atuais”, afirmou.

Os interessados podem se inscrever portando documentos obrigatórios como: Identidade, CPF, Título de Eleitor, Diploma de Graduação, Histórico de Graduação, Certidão de Nascimento (ou casamento) e Certificado de Reservista (Homens).

Os cursos que estão disponíveis são Saúde Estética, Enfermagem em Urgência e Emergência, Análises Clínicas, Fisioterapia Dermatofuncional, Jornalismo Digital, Gestão Comercial e Marketing de Negócios, Cozinha brasileira, Psicologia Hospitalar e outros cursos na área da saúde, negócios, gastronomia. Dentre as bolsas, a Fametro ofertará de 50% a 100%. Para mais informações (92) 2101 1057/2101 1051 ou (92)98423 5245.

O grupo de ensino

A instituição está presente em Manaus, Parintins, Itacoatiara, Tabatinga, Tefé, Coari, Beruri, Urucará, Novo Airão, Maués, Iranduba, Careiro, Autazes, Humaitá, Codajás, Manicoré e Manacapuru, no Amazonas, em Santarém, no Pará, em Boa Vista, Roraima, Rio Branco, Porto Velho e no Distrito Federal, sendo reconhecida pelo ensino de qualidade ofertado pela instituição.

O grupo que coleciona conquistas no setor educacional, tem como uma de suas prioridades a valorização dos alunos e de seus colaboradores.

*Com informações da assessoria

