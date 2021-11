São Paulo de Olivença recebe o projeto "Trilhas do Saber"

O circuito formativo do Trilhas do Saber é uma iniciativa do Governo do Amazonas e integra o programa Educa+Amazonas. | Foto: Divulgação

São Paulo de Olivença (AM) - O município de São Paulo de Olivença, na calha do Alto Solimões, sedia, nesta quinta (18) e sexta-feira (19), o “Trilhas do Saber”, um dos 13 projetos prioritários do programa Educa+Amazonas, lançado pelo governador Wilson Lima em julho deste ano.

Na cidade, situada a 985 quilômetros de Manaus, as formações para os servidores estaduais e municipais da educação acontecem no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Calixto Ribeiro.

Quinze formadores do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan) saíram da capital para dar os cursos aos 560 servidores da educação, no município.



São 10 turmas para docentes, uma para não docentes e três para equipe gestora.

Brígida Menezes, uma das coordenadoras do “Trilhas do Saber”, cita que a equipe foi muito bem recebida na cidade e, na palestra de abertura, realizada na quarta-feira, os participantes estavam presentes para ouvir o professor Jorge Barbosa de Oliveira, que atua na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em Tabatinga.

" Chegamos em São Paulo de Olivença e fomos bem acolhidos, contamos com o apoio da Prefeitura do município e da Coordenadoria Regional de Educação. Na solenidade de abertura registramos a presença de 285 profissionais, além do secretário municipal de Educação e da vice-prefeita do município. Isto só nos demonstra que a fama das formações ofertadas no projeto ‘Trilhas’ chegou primeiro que nós. " Brígida Menezes, uma das coordenadoras do “Trilhas do Saber"

Conforme a secretária estadual de Educação, Kuka Chaves, o “Trilhas do Saber” é um sucesso desde as primeiras turmas, e o resultado nas cidades visitadas tem feito os demais municípios ansiarem pela formação.

" Quando o governador Wilson Lima lançou o programa, lá em julho, sabíamos que este projeto seria um dos mais procurados pelos servidores, pois está indo a lugares a que antes não se chegava com tanta frequência e com servidores muito bem preparados para oferecer a qualificação aos colegas professores, administrativos e todos que atuam na educação. " Kuka Chaves, titular da Secretaria de Estado de Educação e Desporto

‘Trilhas do Saber’

O circuito formativo do Trilhas do Saber é uma iniciativa do Governo do Amazonas e integra o programa Educa+Amazonas, lançado em julho deste ano, com investimentos da ordem de R$ 400 milhões em quatro eixos prioritários.

Para a execução do Trilhas do Saber, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto atua em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

