Está nervoso para o Enem? Veja dicas para aliviar a ansiedade

Milhares de estudantes farão o Exame Nacional do Ensino Médio- Enem neste sábado (20) e sabemos que rola uma tensão antes da prova. Por isso, é sempre importante se livrar o estresse a ansiedade antes de abrir o caderno de questões. Veja dicas que podem te ajudar neste momento:

Descanse bem antes do grande dia

Nada de noite mal dormida! Sem a menor sombra de dúvidas, conseguir descansar na noite que antecede a prova é o melhor remédio para combater a ansiedade. Letícia explica que quando dormimos melhor, acordamos com a mente e corpo descansados e prontos para os próximos desafios.

Chegue cedo ao local da prova

Sabe aquele sufoco que bate quando você perde a hora e faz tudo às pressas? Evite isso a todo custo! Não deixe para chegar nos minutos finais de fechar os portões. Antecipar em até uma hora a sua chegada ao local de prova, já que isso vai dar mais segurança e ajuda a reduzir a ansiedade.

Trabalhe a respiração

Se você já começou a sentir os sintomas, faça o possível para focar em acalmar a mente. A tática de controlar a respiração consegue atingir várias regiões do corpo e vai dar um relaxamento nos nervos. Então já pode começar a praticar o tutorial.

Primeiro você senta em posição ereta. Depois, de forma lenta e profunda puxe o ar pelo nariz, quatro vezes. Na hora de soltar, faça um biquinho com a boca, para diminuir o atrito do dente e da língua na saída do ar, isso harmoniza os batimentos cardíacos e reduz a ansiedade. Calma que vai dar tudo certo!

Prepare-se para a avaliação

É fundamental uma preparação anterior, nem que seja uma revisão bem aplicada que leva horas, sabe? Ter um estudo contínuo anterior a prova ajuda a se sentir mais preparado, o que diminui a ansiedade. Ou seja, para não pesar a consciência, invista nesse treino.

Pratique exercício físico

O exercício faz bem para a saúde do corpo e a mente entra nesse bonde. Procurar praticar atividades físicas ajuda a aliviar a tensão do corpo e da cabeça. A dica é escolher alguma que você curta mais e deixar para fazer isso logo após o horário de estudos. Anotou?

