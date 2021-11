Enem 2021: Seduc cede escolas para aplicação da prova no Amazonas

Além da disponibilização dos espaços físicos, a secretaria assegurou o processo de sanitização dos ambientes. | Foto: Lincoln Ferreira/Seduc-AM

MANAUS (AM) - Mais de 200 escolas estaduais do Amazonas foram cedidas pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) para a realização presencial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No total, são 112 escolas estaduais no interior e 100 unidades na capital.

Além da disponibilização dos espaços físicos, a secretaria assegurou o processo de sanitização dos ambientes. A aplicação da prova acontece nos dois próximos domingos, dias 21 e 28 de novembro.

O responsável pela execução do exame é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para a secretária estadual de Educação e Desporto, Kuka Chaves, o Enem é um grande passo para os estudantes finalistas da rede estadual de ensino.

" Nosso compromisso é dar aos nossos alunos um espaço de qualidade para que a aplicação da prova seja realizada de maneira tranquila. Este é um momento de extrema importância para os estudantes, que durante o todo ano letivo se dedicam para realizar o exame de forma completa e absoluta, sem nenhuma intercorrência. " Kuka Chaves, secretária estadual de Educação e Desporto

Para saber o local da prova, é necessário que o inscrito acesse o cartão de confirmação, disponível no endereço: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/ .

Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem por objetivo avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica.

Devido à pandemia da Covid-19, desde 2020, o participante pode escolher entre realizar o exame impresso ou o Enem Digital, com provas aplicadas em computadores, em locais de prova definidos pelo Inep.

As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Elas são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior portuguesas.



Além disso, os participantes do Enem podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados do Enem possibilitam ainda o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais.

