Santa Teresa oferece serviços gratuitos em comunidade rural de Manaus

Manaus (AM) - A Faculdade Santa Teresa oferece, nesta sexta-feira (26), uma série de serviços gratuitos na Escola Estadual Abílio Alencar, localizada no quilômetro 39, na estrada AM 010. As atividades acontecem das 8h às 10h30, como parte das ações do Encontro Científico que vem sendo promovido pela instituição desde terça-feira (23).

No local, serão oferecidos diversos serviços à comunidade, como orientação jurídica e atendimento psicológico, além de oficinas sobre “Psicoeducação: Em busca da identidade” e “Percepção espaciológica ambiental e urbana: Como apropriamos o espaço”.

As atividades serão realizadas pelos alunos, sob a supervisão dos professores da instituição. Participam da iniciativa os cursos de Direito, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo e Pedagogia.

A diretora geral da Faculdade Santa Teresa, Amanda Estald, ressalta que ação é uma oportunidade de os alunos praticarem os ensinamentos da sala de aula e a comunidade ter acesso a serviços e orientações de qualidade. “Tudo é feito sob supervisão dos professores, que são profissionais qualificados e com grande experiência no mercado”, disse.

Encontro Científico – Além da oferta de serviços, a programação do Encontro Científico da Faculdade Santa Teresa conta com palestras e oficinas. Nesta quarta-feira (24) às 19h, terá a palestra sobre “Tecnologia Digital: Cenário pós-pandêmico”, com o coordenador de Tecnologia Educacional da Faculdade Santa Teresa, Lauro Rosas. Às 20h30, representantes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) apresentam palestra sobre “Pesquisa Científica como elemento de transformação social”.

Durante todo o dia, estudantes do curso de Psicologia farão exposição de banners com o tema “Inovação Pedagógica: O uso das metodologias ativas no processo de ensino aprendizagem”. Às 19h haverá um bate papo sobre Empreendedorismo e Inovação.

Na quinta-feira (25), às 9h, alunos do curso de Direito participarão de um Juri Simulado. Divididos em equipes, irão simular casos e, com isso, vivenciar de forma prática as diferentes áreas do Direito. A mesma programação será realizada às 19h.

Também a partir das 9h acontece o bate papo “Leitura Pesquisa e Produção”. A professora Silvia Paz apresentará seu livro “Análise sobre os principais instrumentos jurídicos e os princípios do sensoriamento remoto e a percepção de acadêmicos e profissionais de Direito de Manaus”. Já a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Melissa Toledo, irá expor seu projeto “Desenhos da Amazônia de Moacyr Andrade”.

No mesmo dia, a partir das 19h acontecem atividades alusivas à campanha Novembro Azul e ao Dia da Consciência Negra. O grupo musical Curumim na Lata se apresentará no evento. Formado por estudantes de escolas municipais, o grupo utiliza instrumentos feitos com materiais reciclados. Em seguida, acontecem as palestras “Movimentos Sociais: Consciência Negra'', com a professora Maria do Perpétuo Socorro Lima de Sousa, e “Novembro Azul: A saúde do homem'', com o urologista Antonio Carlos Barbosa Ribeiro.

