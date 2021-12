Santa Teresa disponibiliza mais de 2 mil bolsas de pós-graduação no AM

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Faculdade Santa Teresa (FST) está disponibilizando mais de 2 mil vagas em 17 cursos de pós-graduação, com bolsas de estudo de 100%, 75% e 50%. As inscrições para concorrer às vagas abriram na quarta-feira (1°), pelo site www.faculdadesantateresa.edu.br.

A disponibilização de bolsas de pós-graduação faz parte de projeto do Grupo Fametro, do qual a FST faz parte. Juntas, as duas instituições de ensino vão oferecer 10 mil bolsas. A diretora geral da Faculdade Santa Teresa, Amanda Estald, ressalta que esse é um programa inédito, realizado pelo Grupo Fametro, e é uma oportunidade para que os profissionais aperfeiçoem suas habilidades, preparando-se para os desafios do mercado.

Para concorrer a uma das bolsas da Santa Teresa é necessário não ter feito nenhum curso de pós-graduação lato sensu, ou seja, de especialização. As inscrições seguem até o dia 28 de janeiro. A primeira chamada dos selecionados acontece a partir do dia 01º de fevereiro de 2022.

Os candidatos podem escolher entre os cursos de Comércio Exterior e Estratégia; Contabilidade, Auditoria e Controladoria; Custos e Orçamentos na Construção Civil; Design e Arquitetura de Interiores; Direito Imobiliário; Direito Tributário; Docência do Ensino Superior; Empreendedorismo e Inovação; Gestão Educacional, Supervisão e Coordenação Pedagógica; MBA em Gerenciamento de Projetos e Resultados; MBA em Supply Chain e Management; Neuropsicopedagogia; Pedagogia Empresarial; Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental; Psicopedagogia Institucional, Clínica e Hospitalar; Recursos Humanos e Liderança e Terapia Cognitiva Comportamental.

Segundo Amanda Estald, os alunos terão acesso a uma estrutura de ensino completa, com um projeto pedagógico focado nas necessidades do mercado de trabalho. O corpo docente altamente qualificado é formado por mestres e doutores e executivos com experiência. “Nós oferecemos cursos com metodologias ativas, ou seja, o aluno tem a oportunidade de vivenciar de forma prática os ensinamentos da sala de aula. Além de fazer contato com diferentes profissionais, vai enriquecendo o networking”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Faculdade de Manaus oferece atendimento gratuito em áreas do Direito

MEC autoriza curso de moda de Faculdade Santa Teresa em Manaus