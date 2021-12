Fametro recebe selo de Responsabilidade Social pelo 14º ano

Em 2021, o Centro Universitário, voltou com as atividades presenciais e assim colocando em prática várias ações | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Concedido anualmente pela Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), o “Selo Instituição Socialmente Responsável” foi conferido ao Centro Universitário Fametro pelo 14º ano. A premiação ocorre devido às ações que a Instituição realiza voltadas à Responsabilidade Social.

O Centro Universitário Fametro recebe o selo desde 2008, desenvolvendo atividades de Extensão universitária e realizando ações sociais, desempenhando um ensino mais inclusivo para uma sociedade menos desigual.

Em 2020, com a pandemia da Covid-19 e com todos os desafios enfrentados, a Instituição doou mais de dois mil kits de equipamentos de proteção (EPI`s) a 16 hospitais do Amazonas e Pará, todos os kits foram encomendados de costureiras de Manaus, como apoio aos pequenos empreendedores.

A reitora do Centro Universitário Fametro, Maria do Carmo Seffair, ressalta que foi um momento de união para o enfrentamento da doença e dos impactos econômicos causados pela pandemia. A Instituição procurou atuar em várias frentes e ajudou diversos setores, como saúde e cultura, mesmo que de forma remota. A Fametro já impactou mais de 10 mil pessoas com suas ações de responsabilidade social durante esses últimos anos.

Em 2021, o Centro Universitário, voltou com as atividades presenciais e assim colocando em prática várias ações como por exemplo:

- Atendimento psicológico para crianças da escolinha do Flamengo;

- Valorização à Saúde Mental dos Policiais Militares que atuam no CPA Leste;

- Multiplicando Sorrisos;

- Novembro azul animal;

- Avaliação de voz e audição para os artistas musicais;

- Ação social na vila Paricatuba com os cursos de nutrição e enfermagem;

- Ação itinerante envolvendo todas as unidades de Manaus em alusão ao outubro rosa e várias outras ações importantes e com relevância;

- Alunos do curso de Nutrição orientam crianças e adolescentes de Escola Pública sobre Educação Alimentar e Nutricional;

- Vila de Natal: Um sonho de esperança. Entregou mais de 500 brinquedos para as crianças da Fametro Leste, além da fomentação do empreendedorismo.

O selo funciona como uma certificação, que tem como objetivo mostrar à sociedade que a Instituição promove ações e atividades com foco no bem-estar social com a participação ativa de estudantes.

De acordo com a Coordenadora de Pesquisa e Extensão Professora Suelânia Figueiredo, receber mais um selo de Responsabilidade Social da ABMES significa que desempenhamos o nosso papel de IES socialmente responsável. As atividades de Extensão Universitária desenvolvidas pelos docentes, discentes e corpo administrativo da Fametro, faz parte de nossas políticas e tem como objetivo formar profissionais conscientes de sua participação na solução de problemas para uma sociedade mais justa.

O Centro Universitário Fametro está com inscrições abertas para o vestibular. A instituição, que tem 19 anos de fundação, se destaca na Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste e oferta mais de 40 cursos de graduação e 80 de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e Educação a Distância (EAD). Possui a melhor nota no índice geral de cursos (IGC) entre todas as instituições do Amazonas, conforme dados do Ministério da Educação (MEC). Além de incentivar a pesquisa e iniciação científica entre os alunos e professores.

Os interessados em começar um curso superior no próximo ano já podem se inscrever para o vestibular imediato através do site https://fametro.edu.br/ .

