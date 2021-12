Projetos da UEA serão apresentados na Feira do Polo Digital

O evento será realizado entre os dias 9 e 11 de dezembro | Foto: Arquivo LUDUS

Manaus (AM) - Os projetos Ludus, Academia STEM e a Incubadora de Empresas da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) estarão presentes na 3ª edição da Feira do Polo Digital de Manaus, um dos maiores eventos de empreendedorismo e tecnologia da Região Norte.

O evento será realizado entre os dias 9 e 11 de dezembro, das 14h às 22h, com entrada gratuita, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, no bairro Flores, zona Sul de Manaus.

Para o evento, a universidade preparou um stand que demonstrará todas as iniciativas ligadas à área digital, como inovação, criatividade, desenvolvimento de aplicativos e criação de startups.

A feira reunirá mais de 50 startups, debates com mais de 100 palestrantes renomados, rodas de conversas e espaços para geração de negócios.



O coordenador do Laboratório de Tecnologia, Inovação e Economia Criativa (LUDUS/UEA), Jucimar Maia, explica que durante a feira os alunos do projeto poderão exibir os jogos que são produzidos no laboratório.

" Um deles é o Kapote, jogo de celular que proporciona a experiência de uma mesa de dominó tipicamente amazonense. Mas ao todo serão dez jogos que serão demonstrados na feira. " Jucimar Maia, coordenador do Laboratório de Tecnologia, Inovação e Economia Criativa (LUDUS/UEA)

Já para o coordenador do Pilar Atração e professor da UEA, Adan Medeiros, a Academia STEM é um projeto de dois anos já consolidado na universidade e irá apresentar os protótipos e as ações desenvolvidas na UEA.

" As ações vão ser apresentadas no stand da UEA, buscando mostrar as iniciativas de tecnologia desenvolvidas pela Universidade e incentivar o ingresso de estudantes de escolas públicas nos cursos de engenharia. " Adan Medeiros, coordenador do Pilar Atração e professor da UEA

O coordenador da Incubadora de Empresas (In-UEA), professor Sálvio Rizzato, explica que a incubadora estará no evento para mostrar a força enquanto Programa da UEA, de Extensão, que procura desenvolver inovação e empreendedorismo e fomentar a economia em nosso Estado.

" Além de demostrar todas as nossas oportunidades em termos de negócios inovadores, usando toda a área digital, tecnologia da informação, comunicação, internet das coisas. Além de mostrar o que a Incubadora tem feito e contribuído para a economia digital que tem uma tendência muito forte a ser um novo viés econômico aqui na nossa região. " Sálvio Rizzato, professor coordenador da Incubadora de Empresas (In-UEA)

Além disso, a INcubadora também estará presente no stand da RAMI (instituição que congrega na Região Norte as organizações de inovação, empreendedorismo), junto com todas as incubadoras do Estado.

" A Incubadora da UEA e a UEA estarão representadas na feira em diversos momentos ao longo da feira, desde a organização até a participação da própria universidade e no stand da RAMI. " Sálvio Rizzato, professor coordenador da Incubadora de Empresas (In-UEA)

A Academia STEM (do inglês, Science, Technology, Engineering e Mathematics) é voltada para capacitação e formação profissional dos estudantes, buscando desenvolver, potencializar e divulgar as áreas de Engenharia de Automação e Controle, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Produção e Sistemas de Informação.

Os laboratórios da Academia STEM estão instalados na Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA).

Sobre a feira

A 3ª edição da Feira do Polo Digital de Manaus reunirá mais de 50 startups, “investidores anjos” de diversas partes do mundo, debates com mais de 100 palestrantes renomados, rodas de conversas, espaços para geração de negócios.

A feira é uma realização do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese), com o patrocínio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Banco da Amazônia, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa (Fumipeq).

Para participar, é necessário realizar inscrição no site: www.feiradopolodigitaldemanaus.com.br .

