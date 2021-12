Professores da UEA recebem títulos Doutor Honoris Causa

A cerimônia respeitou todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 | Foto: Daniel Brito/Ascom UEA

Manaus (AM) - Em reconhecimento pelo alto nível profissional e pelos feitos significativos em favor da comunidade acadêmica e da humanidade, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) concedeu nesta quarta-feira (8), por deliberação unânime do Conselho Universitário, o título de Doutor Honoris Causa aos professores Lourenço dos Santos Pereira Braga, Wanderley de Souza e Rui Manuel Proença de Campos Garcia.

A solenidade aconteceu no salão Solimões, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro, no Centro de Manaus, com a presença do reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, membros da Gestão Superior da universidade, autoridades locais e convidados.

A cerimônia respeitou todas as medidas de prevenção contra a Covid-19, com redução no número de convidados e obrigatoriedade do uso de máscara e de álcool 70%.

Durante o evento, o reitor da UEA destacou não só a formação intelectual, mas, sobretudo a qualidade humana dos homenageados e a preocupação dos três professores com o ser humano que vive e mora na região amazônica.

" Estão aqui nesta noite três nomes da ciência brasileira e mundial que, efetivamente, participaram da construção dessa jovem universidade. O primeiro reitor desta casa e dois professores de renome mundial com inúmeros trabalhos publicados que refletem essa produção. São três pessoas que conhecem profundamente o Amazonas e a Amazônia e, mais que isso, preocupados com a formação, com a qualificação de recursos humanos que representam o desenvolvimento da nossa região. É por essa razão e, sobretudo por essa dedicação pessoal que, esses três senhores estão aqui hoje reunidos e tornaram-se nossos Doutores Honoris Causa. " Cleinaldo de Almeida Costa, reitor da UEA

No discurso de agradecimento, o professor Dr. H.C. Lourenço Braga expressou gratidão pela honraria e assinalou que o título, proposto pelo reitor da UEA, celebra a competência, a seriedade, o compromisso e a dedicação do trabalho que vem sendo construído e produzido pela Universidade.

O Dr. H.C. Wanderley de Souza enfatizou que esse título é importante porque reflete o reconhecimento da universidade pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pelos homenageados.

Já para o Dr. H.C. Rui Manuel Proença de Campos Garcia, a honraria foi a grande contribuição à Educação Física brasileira.

" De nada valem prêmios se, em cada um, não houver um sentido humano. Compreendo o grau de Doutor Honoris causa que agora é concedido a mim, minha universidade, ao mundo da Educação Física e ao pensamento humanista que sempre tentei difundir. " Rui Manuel Proença de Campos Garcia, Doutor Honoris Causa

Título

O título Doutor Honoris Causa é concedido por universidades a pessoas que se destacaram por sua virtude, mérito ou serviços que transcendam famílias, pessoas ou instituições em áreas como as artes, ciências, filosofia, letras, promoção da paz, causas humanitárias, entre outras.

O homenageado recebe o mesmo tratamento e pode desfrutar dos mesmos privilégios como se tivesse feito um doutorado acadêmico convencional.



Currículos dos homenageados

Lourenço dos Santos Pereira Braga

Possui na sua trajetória profissional notório saber jurídico, com relevante contribuição para a sociedade amazonense, bem como pela participação ativa na elaboração de atos de criação e na comissão de implantação da UEA, tendo sido o primeiro reitor da instituição, de 2001 a 2007.

Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Amazonas, Lourenço é especialista em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade do Amazonas e especialista em Direito e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Além disso, Lourenço é professor aposentado, advogado, membro efetivo do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas (IGHA).

No serviço público, ocupou os cargos de procurador do Estado, secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, corregedor da Procuradoria Geral do Estado e secretário de Estado de Administração, Planejamento e Coordenação Geral.

Wanderley de Souza

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1974), Wanderley possui mestrado em Ciências Biológicas (Biofísica) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1976) e doutorado em Ciências (Biofísica) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1978).

Professor titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ e pesquisador do Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem da mesma universidade, foi secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, quando criou o Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj), que deu origem à Universidade Aberta do Brasil.

Foi também diretor do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), vice-diretor e diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas e primeiro reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e da Universidade Estadual da Zona Oeste, em Campo Grande.

Foi diretor e presidente da Finep. É membro das academias Nacional de Medicina, Brasileira de Ciências e de Ciências do Terceiro Mundo.

Wanderley é autor de mais de 600 artigos e atua junto a várias sociedades científicas, entre elas a Sociedade Brasileira de Microscopia Eletrônica, Sociedade Brasileira de Protozoologia, Society of Protozoologists, Interamerican Society for Electron Microscopy, American Society for Cell Biology e American Society of Parasitologists.

Rui Manuel Proença de Campos Garcia

Licenciado em Educação Física com Doutorado em Ciências do Desporto, Rui Manuel é professor catedrático da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

Desde 1992 colabora com diversas escolas de Educação Física brasileiras, além de colaborar com instituições da Espanha e Angola.

Já orientou 36 teses de doutorado, das quais 21 de professores brasileiros (concluídas), orientando neste momento seis teses de doutorado, sendo responsável por quatro trabalhos de pós-doutorado de professores brasileiros.

Tem 11 livros publicados em vários países, dos quais quatro editados no Brasil, vários capítulos em livros e um grande número de artigos em revistas diversas.

É membro de quatro Conselhos Redatoriais de revistas brasileiras, participando regularmente em diversos congressos nacionais e internacionais realizados no Brasil.

Leia mais:

Ufam concede título de “Doutor Honoris Causa” ao pacifista Daisaku Ike

Universitários ocupam Casa do Estudante abandonada em Parintins, no AM