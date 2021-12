Fametro é avaliada pelo MEC como a melhor instituição do AM

o longo da sua trajetória a Instituição vem colecionando várias vitórias na área da educação | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O Centro Universitário Fametro conquistou o melhor índice em virtude do Conceito Institucional, colocando-a como a melhor Instituição do Amazonas.

Ao longo da sua trajetória a Instituição vem colecionando várias vitórias na área da educação. O Conceito Institucional advém da avaliação in loco, realizada pelo Ministério da Educação(MEC ), a visita visa analisar se a Fametro está apta a oferecer o que os estudantes precisam para seu desenvolvimento acadêmico.

Não apenas em relação ao ensino, mas também em termos de infraestrutura e gestão. A nota significa que o Centro Universitário atende aos requisitos exigidos pelo MEC, e está acima da média.

A reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, ressalta que o resultado é importante para o recredenciamento da instituição como Centro Universitário.

" A Fametro se destaca na estrutura, na gestão e principalmente na qualidade de ensino " Maria do Carmo Seffair, reitora da Fametro





A vice-reitora Cinara Cardoso explicou o que compõe na avaliação do Conceito Institucional. “Instalações físicas, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Gestão Institucional, Corpo Docente e Política de Ensino para Graduação e Pós-Graduação”, ressaltou.

O Centro Universitário Fametro possui 19 anos de atuação no segmento e atualmente é uma das maiores Instituições de Ensino do Norte/Nordeste. A instituição está presente nos principais bairros de Manaus, em Parintins, Itacoatiara, Tabatinga, Tefé, Coari, Manacapuru, Beruri, Urucará, Novo Airão, Maués, Iranduba, Careiro, Autazes, Humaitá, Codajás e Manicoré, no Amazonas, além de atuar em Santarém, no Pará, Boa Vista, em Roraima, Macapá, no Amapá, e, também, no Distrito Federal.

É destaque em várias ações, têm como um de seus legados a responsabilidade social, a pesquisa e extensão, buscando ofertar serviços que podem ser usufruídos pela comunidade local.

Entre os trabalhos de ações sociais ofertados à comunidade estão os serviços das clínicas de Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia, além de ações de prevenção promovida pelos cursos de Medicina Veterinária, Medicina, Escritório Social e Núcleo de Práticas Jurídicas.

A instituição oferece aos seus alunos o Núcleo de Apoio ao Discente (Nadi) ajudou em 2021 quase 3 mil estudantes a conseguirem estágio e ingressarem no mercado de trabalho. O setor é responsável por fazer parcerias com empresas de todos os segmentos e selecionar estudantes para vagas de estágio.

Estão abertas as inscrições para o Vestibular Imediato 2022/1. Informações: fametro.edu.br | (92) 2101-1000.

