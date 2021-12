Cinco Cetis serão inaugurados no interior do AM em 2022

As unidades contam com mais de 20 salas de aula | Foto: Euzivaldo Queiroz/Seduc-AM

Manaus (AM)- O Governo do Amazonas vai inaugurar mais cinco Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis) em 2022.

Desta vez, Boca do Acre, Codajás, Eirunepé, Fonte Boa e Tabatinga serão os municípios beneficiados com a ampliação de vagas e a estrutura moderna oferecidas pela atual gestão à rede pública de ensino.

Desde 2019, oito unidades de tempo integral já foram entregues pelo governador Wilson Lima, em Manaus e no interior.

Os Cetis em obras contam com os recursos do Governo do Estado e do Programa de Aceleração do Desenvolvimento Educacional do Amazonas (Padeam), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

" São investimentos que fazem a diferença na vida das pessoas. Nesses Cetis os alunos têm uma estrutura completa, de qualidade, que vai ajudar no ensino e também na preparação deles para o futuro " Wilson Lima, governador

As unidades contam com mais de 20 salas de aula, laboratórios de Ciências e de Informática, biblioteca, Espaço Google, salas para administração, consultório odontológico, sala para atendimento psicológico, enfermaria, sala de professores, sala de coordenação, pátio coberto, cozinha ampla com vários balcões em aço inox e banheiros femininos e masculinos nos três pavimentos de corredor da unidade, dentre outros espaços.

Os prédios possuem amplas áreas dedicadas à prática esportiva | Foto: Euzivaldo Queiroz/Seduc-AM

Além disso, os prédios possuem amplas áreas dedicadas à prática esportiva. Nelas, estão dispostos quadra poliesportiva, campo de futebol, piscina semiolímpica, vestiários e salas de dança, música, artes marciais, fanfarra e ginástica.

A secretária estadual de Educação e Desporto, Kuka Chaves, que também é coordenadora do Padeam, diz que as unidades foram pensadas para melhorar ainda mais o ensino público.

“São estruturas que oferecem diversas atividades aos estudantes, mais possibilidades aos professores, além de aproximar a comunidade escolar. Tudo isso é marca do governo Wilson Lima, e nos enche de orgulho entregar unidades tão completas, onde os nossos alunos poderão ter mais possibilidades de aprendizagem e visões de mundo”, frisa a secretária.

Desde 2019, os municípios de Benjamin Constant, Lábrea, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Careiro Castanho, São Paulo de Olivença, Tefé e Manaus foram beneficiados com as estruturas, que abrem, em média, mil novas vagas, cada.

